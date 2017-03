El guardaespaldas de Adolf Hitler reveló cómo encontró los cadáveres del genocida y de Eva Braun

En 2009, el hombre dio una entrevista en la que se pronunciaba como fiel a Hitler como soldado, aunque condena sus crímenes. “Permanecí como fiel servidor de mi jefe en el búnker“, rememoraba Misch, que no abandonó el lugar hasta que Josef Goebbels, el siniestro ministro de Propaganda nazi, le dijo el 2 de mayo que ya no lo necesitaba más y que podía partir. “Ahora estoy bien informado -dijo en 2009-. Está claro que pasaron cosas terribles. No hay excusa posible. Hubo campos de concentración. Eso no se puede negar“.