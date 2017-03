Vanessa Hudgens reveló algo sumamente triste sobre su relación con Zac Efron

Desde que Vanessa Hudgens y Zac Efron personificaron los papeles de Gabriella Montez y Troy Bolton en las exitosas películas de Disney, High School Musical, se convirtieron en la pareja que todos amaban, incluso cuando no estaban juntos en la vida real. Por ende, cuando oficializaron su romance en 2007 se volvieron la pareja del momento.

Lamentablemente esta hermosa relación terminó a finales de 2010, rompiendo así el corazón de miles de fans alrededor del mundo entero. Y si creías que ahora, siete años después ellos habían logrado mantenerse como amigos, tenemos una MUY mala noticia para ti.

Según lo que la misma actriz le reveló a Access Hollywood Live, ellos ya no hablan, “he perdido por completo el contacto con él”. SAY WHAT?! Si bien ella está muy feliz en una relación con Austin Butler desde hace seis años, soñábamos con que algún día ellos se volvieran a encontrar y el romance surgiera nuevamente.