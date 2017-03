12 Señales que identifican cuando un hombre está enamorando de ti

El amor es una cosa difícil de comprender. Durante siglos la gente ha estado luchando con la riqueza, complejidad y el misterio que es el amor. Solo hay que pensar en la cantidad de poemas, historias, cuadros… que están inspiradas en el amor y cuyo objetivo es este. Y lo cierto es que cada pareja tiene su propia historia de amor, pero ciertos patrones tienden a repetirse. Aquí te mostramos ciertas señales que suelen demostrar que esa persona se está enamorando de ti:

1- Nos presta atención…

…y es que literalmente, no puede dejar de hacerlo. No es sólo que te esté mirando, es que se nota que intenta mirar hacia otro lado. Esto no es lo mismo que “examinarte”, que probablemente es como empezó.

2- Es muy curioso…

…sobre cualquier tontería sin importancia. Toma nota de cómo tomas café, no solo por si tiene que traerte uno, sino porque es una pieza más de tu presencia. Es un pequeño detalle que dice algo y a la vez nada sobre ti.

3- Parece que no le importe lo que pienses…

…parece como si se aferrara a su opinión más que los demás. Un tipo al que nunca le ha importado lo que pienses los demás y de repente (en secreto) requiere tu aprobación. Dependiendo de las cosas por las que haya pasado en su vida, esto podría empezar a pasarle.

Notarás que cuando estéis discutiendo y haya un punto en el que diferís, no aceptará que no estéis de acuerdo como haría con otras personas. Hay bastante probabilidad de que, antes o después, necesite estar de acuerdo contigo. Cuanto más le demuestres lo que te importa, independientemente del tema de la conversación, más probable será que se relaje.

4- Te da ánimos

Ya sea si tienes que dar un discurso frente a tus compañeros en la oficina o si tienes que presentarte a un examen, será tu mayor fan. Se preocupa por tu felicidad y por que las cosas que elijas a tu alrededor te hagan feliz.

5- Tiene una empatía diferente…

… contigo que con el resto del mundo. Se preocupa por la gente, pero cuando se trata de ti lo siente más. Parece que empatiza contigo tanto como lo haces tú. Te encuentra donde estés y sin necesidad de preguntarte.

6- Te echa de menos…

…y mucho (aunque seguro que tú tambiés lo echas de menos a él). Empezó a soñar despierto y mientras está en viajes de trabajo, no para de pensar en ti.

7- Quiere que lo necesites…

…y cuando cree que no lo haces, está profundamente desolado. Y una vez más, no es porque no se sienta útil para cualquier otra persona que conozca, sino porque anhela ser de ayuda a la persona que ama: tú.

8- No se limita a tocarte…

… lo hace en público. Lo hace como por accidente porque se siente cómodo (y seguro que tú también). Su mano te rodeará la cintura antes de que reuna las suficientes agallas para decirte lo que siente. Y se alejará, pero todos los pequeños momentos como ese le delatarán.

9- Te quiere lo suficiente como para entender que debes divertirte…

… con tus amigos. Entiende que has tenido una vida antes, y es una de las cosas por las que le gustas tanto. Es humano y es normal que pueda sentir algo de celos cuando te ve con un amigo, pero te respeta lo suficiente como para controlar sus propias inseguridades con los demás.

10. Se sale de su camino…

…para hacer cosas que tú haces por ti sola. Si va andando detrás tuya, es normal que te aguante la puerta después de tú la hayas abierto. Es lo que hace todo el mundo. Pero ¿por qué insiste en “pisar” todo lo que tú “pisas”? Quiere ayudarte, y aunque a veces lo haga torpemente, eso le hace aún más adorable.

11- Se acuerda de…

… tu cumpleaños y del día en el que tropezó contigo y se enamoró de ti. Tus días importantes también lo son para él.

12- Tú ya lo sabes

Independientemente de si cree que te tiene loca o no… si realmente te quiere, lo sabes. Conoces esa mirada porque es indescriptiblemente diferente a nada que hayas visto anteriormente en tu vida. Esta lista solo te reafirma lo que realmente ya sabes.

