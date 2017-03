A lo patrón de Hacienda: La embestida de Valdés a la ministra Krauss por reforma a las AFP

El proyecto de reforma a las AFP que prepara el Gobierno, y que debiera presentar al Congreso en las próximas semanas, está provocando -una vez más- encontrones al interior del gabinete de Bachelet.

Tal como sucedió con la Reforma Laboral, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, está intentando mantener bajo su control el debate de la reforma a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), donde su apuesta es hacer leves reformas al modelo.

Un hecho que fue ratificado con las declaraciones que el jefe de la billetera fiscal lanzó este jueves 23 en Icare, donde señaló que “un sistema de reparto no puede funcionar, o si funciona por un tiempo, quiebra”.

En paralelo, la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, marcaba su posición al anunciar cómo se administraría el 5% adicional de cotización, donde las AFP no serían consideradas. De hecho, fue contundente: no habría “ni un peso más a las AFP”.

“Parte del ahorro del cinco por ciento que propuso la Presidenta Bachelet de los más ricos que trabajan irá a mejorar el ahorro de los más pobres que trabajan, todo esto será en cuentas personales administradas por un ente público, porque estamos claros: ni un peso más a las AFP, y ahí quiero ser categórica, ni un peso más a las AFP”, sostuvo Krauss.

¿Consecuencia del cruce de declaraciones? El ministro Valdés salió a “poner orden” y de pasó a “retar” a su colega, tratándola de “imprudente” y destacando que “la Presidenta de la República me encargó conducir la búsqueda de un acuerdo para mejorar las pensiones con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, que se ha concretado en reuniones sistemáticas durante los últimos cinco meses”.

Valdés no escatimó esfuerzos para dejar claro que es él quien tiene la última palabra y, con cierto grado de prepotencia, sostuvo que “la ministra del Trabajo de manera imprudente comunicó públicamente hoy la visión que tenemos sobre la administración del 5% que se convertirá en el pilar de ahorro colectivo, anticipando un debate que se daría en la mesa con los partidos, sin precisar los detalles de esta propuesta y otros elementos complementarios. Además, empleó consignas que están fuera del espíritu con que hemos trabajado”.

Los dichos de Valdés fueron respaldados por el presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, quien señaló que “las declaraciones que hemos escuchado hoy parecen indicar que la preocupación principal no es mejorar las pensiones de los chilenos. Algunos también gritan ¡no más políticos ni un peso más para ellos!… ¿Se va a responder de la misma manera?”.

Tal como lo hizo con la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón, Valdés busca poner el pie encima de la actual secretaria de Estado de esa cartera, ante el silencio público del jefe de gabinete, Mario Fernández, y de la propia presidenta Michelle Bachelet. Aunque en este caso las repercusiones se hicieron sentir de inmediato.

La DC responde

La presidenta de la Democracia Cristiana y precandidata presidencial, Carolina Goic, salió a defender a su camarada, señalando que “creo que el ministro Valdés se equivocó en el tono que emplazó a la ministra Krauss. Que lo único que hizo fue señalar la postura del Gobierno frente a este tema”.

Además, la senadora por Magallanes agregó que “lo importante es rescatar el tema de fondo, y eso es que el 5% de cotización adicional no será administrados por las AFP. Y eso coincide con los planteamientos que he hecho desde la DC”.

A su turno el diputado Gabriel Silver sostuvo que “definitivamente, el imprudente es el ministro Valdés. Parece que en Teatinos 120 viven en otro planeta, y no lo digo solo por el tema reformas y AFPs. No hay ninguna conexión con lo que esperan los chilenos”. El parlamentario agregó que “cuidar el bolsillo de las AFPs no es tarea ni del Gobierno ni de quienes creemos que el sistema definitivamente no aguanta más”.

Asimismo, la ex ministra Rincón, quien tuvo serios conflictos con Valdés durante su gestión, expresó a través de su cuenta de Twitter que el “ministro Valdés debe entender que la previsión depende del ministerio del Trabajo”. Dico esto, destacó: “los ministros son sus pares, no subalternos”.

Luis Mesina: “Al interior del Gobierno hay contradicciones”

Consultado por El Ciudadano respecto de esta polémica, el vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, sostuvo que “es la evidencia que al interior del Gobierno hay contradicciones”.

“La actitud del ministro Valdés es la de un funcionario al servicio de los grupos económicos; a diferencia de la ministra Krauss, que ha sintonizado con la demanda que ha hecho la gente”, señala Mesina.

Junto con lo anterior, el dirigente agregó que “lo del ministro es una imprudencia, Valdés no tiene preeminencia sobre la ministra del Trabajo, la presidenta Bachelet tiene que salir a poner freno a la controversia”.

Finalmente, Mesina sostiene que el enfrentamiento ministerial da cuenta de que “en el Gobierno hay una improvisación absoluta y el ministro Valdés sólo busca maquillar un modelo”. “Si ellos siguen buscando mantener el sistema, los vamos a echar abajo”, advierte el vocero de No+AFP.

