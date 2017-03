A esto se dedican ahora los protagonistas de ‘Jackass’ después de tantos años y locuras

Caballeros, no sé si se dieron cuenta, pero la felicidad recorre nuestras venas al saber que Bam Margera intenta regresar al mundo de la patineta, al menos es lo que ha dejado ver en su cuenta de Instagram. Aunque ya es notablemente más viejo, nos hace preguntarnos: ¿Qué pasó con el resto de los chicos de Jackass?

Sabemos que para Bam fue un poco difícil superar la muerte de su mejor amigo Ryan Dunn, y que Johnny Knoxville comenzó a sobresalir en su faceta como actor y conductor. Este par fueron las estrellas de Jackass, el programa de televisión y sus películas subsecuentes, pero el éxito no lo lograron solos

Steve-O, Chris Pontius, Wee Man, Preston Lacy, Dave England y Ehren McGhehey. ¿Qué es de sus vidas ahora?

1. Steve-O

Stephen Glover era la chispa del grupo. Comenzó las acrobacias en la Universidad de Payasos de los Ringling Brothers, en 1997, donde se graduó como payaso profesional. Solía grabar sus ocurrencias y trucos en la patineta, hasta que Jeff Tremaine dio con él y lo invitó a formar parte de Jackass.

Después del éxito inicial de la serie, Steve-O se vio sumergido en el mundo de las drogas y el alcohol, y ha sido arrestado por obsenidad, acoso, posesión de drogas, mala conducta, entre otras cosas igual de graves. Él ha aceptado que la mayor parte de las películas y pultimas temporadas del programa la pasó muy drogado, en gran parte para ayudarse con su desorden bipolar.

Gracias al éxito de Jackass, el director Jeff Tremaine creó una serie con Steve-O y Chris Pontius como estrellas, y la llamó Wildboyz. El programa era similar a lo ya antes visto, pero esta vez con animales. Después de cuatro temporadas el show se canceló, mientras Steve seguía con problemas de salud.

Además de eso, inició una carrera bastante cuestionable como rapero, lanzando el album Hard As a Rock, donde las canciones eran cómicas, pero no eran nada buenas.

En marzo del 2008, sus amigos recibieron un llamado por un posible suicidio. Aquellos más cercanos a Steve, como Johnny Knoxville, lo llevaron al hospital donde, además, recibió tratamiento psiquiátrico. Al parecer, lo rasposo de su voz se debe al abuso de óxido nitroso.

Al día de hoy lleva casi 9 años sobrio, y admite que no le gusta ver viejos videos de él, pues se siente incómodo y avergonzado. Después intentó una carrera en la comedia stand up, apareciendo en varios programas de televisión.

Recientemente un video de él donde hace trucos de básquetbol en los pechos de Laura Lux, se hizo altamente viral.

2. Chris Pontius

Mejor conocido por andar por la vida desnudo en sus personajes de ‘Party Boy’, ‘Bunny the Life Guard’, ‘The Devil’ y ‘Strongman’, ahora se ha mantenido bajo el radar. Chris disfruta de patinar y surfear por su cuenta; además escribe en un blog llamado Gorilla Flick’s donde habla de lo que hace actualmente.

También hace un tour llamado The Jackass Filthy Seppo, junto con Dave England, Wee Man y Preston Lacy, que consiste básicamente en hacer comedia stand up, compartiendo historias de sus días juntos, haciendo unas cuantas payasadas y conviviendo con la audiencia.

Además estelariza un programa en Facebook Live con Wee Man, llamado The Boy and Man Show, quien ya ha tenido como invitado a Johnny Knoxville.

3. Ryan Dunn

Lamentablemente, la mayoría sabemos qué pasó con Ryan Dunn. Este chico murió trágicamente en el 2011, después de estrellar su carro contra un árbol, ocasionando su muerte y la de su amigo Zachary Hartwell.

Recientemente Bam Marguera dijo estar trabajando en una película sobre su vida llamada I Need Time To Stay Useless, la cual aborda la muerte de Dunn y todo lo que pasó después.

Sus amigos aún recuerdan que la mejor broma de Ryan fue la del carrito en su trasero, donde se introdujo un carrito de juguete en el ano y luego va al doctor. Las reacciones del doctor y la enfermera ante esta rara situación son oro puro.

Gracias por todos los buenos recuerdos, Ryan Dunn.

4. Jason ‘Wee Man’ Acuna

Todos recordamos a Wee Man. Hace algunos años, un fuerte rumor sobre su muerte anduvo rondando, pero él salió a desmentirlo.

Wee Man solía trabajar con Jeff Tremaine en la revista Big Brother, donde era mánager de suscripciones y hacía artículos y videos, gracias a sus habilidades en la patineta. El skater profesional se encuentra, junto a Pontius, England y Lacy en el Jackass Filthy Seppo Tour, que actualmente está en Australia y Nueva Zelanda.

Además es empresario, compró una famosa cadena de tacos en California, y de vez en cuando hace videos en YouTube, como este donde conduce un Chevy Impala del 62.

5. Preston Lacy

Un muy buen amigo de Wee Man, pues solían ser compañeros en las más locas bromas; de hecho Preston fue blanco de demasiadas bromas. En un video especial de Jackass 3D admitió que Jeff Tremaine le dijo que si perdía peso sería despedido.

Después de Jackass tomó, al igual que muchos de sus compañeros, el camino de la comedia, presentando su tour ‘Preston Lacy: Fat Chance’ y el Filthy Seppo Tour. Además fue actor en varias películas como Christmas in Wonderland, The Life of Lucky Cucumber, A Holiday Heist, and Up on the Wooftop, entre otras.

6. Dave England

Este hombre me saca una risa cada que me acuerdo de él, pues se autoproclamó ‘professional shitter’ (algo así como que hace popó de manera profesional). Englan es un habilidoso skateboarder y snowboarder, que perdió un testículo en un accidente antes de unirse a Jackass.

Tiene cuatro hijos, y sigue dedicándose al patinaje, disfrutando a su familia.

7. Ehren McGhehey

Conocido como ‘Danger Ehren’, era de los más calmados del grupo, pero eso no quita que haya hecho tonterías como arrancarse un diente con un Lamborghini.

Después de Jackass tuvo varios cameos en el show Portlandia, en el año 2011. Fue productor ejecutivo de la comedia All Hell Breaks Loose, en 2014, donde tuvo, además, un papel menor.

Fuera de los reflectores, Ehren disfruta de la fotografía.

