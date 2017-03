Charlie Sheen confesó cómo fue la noche en que Lindsay Lohan lo llevó a la cama

Sí, la serie que Sheen protagonizó luego de salir -escándalo por medio- de la famosa Two and a Half Men. Él la habría invitado a ver el episodio de su serie juntos, cuando sintieron que tenían muchas cosas en común.

“La invité a venir una noche y le dije que viéramos el episodio porque era jodidamente genial. Le gané bebiendo, o ella me ganó a mí. Luego ella me llevó a la cama, me dijo ‘duerme bien joven príncipe’ y me besó en la mejilla”.