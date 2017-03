El comentado (y poco sutil) póster de ‘Los vigilantes de la playa’

El cartel muestra un flotador y dos pelotas de playa estratégicamente colocados con los nombres de sus protagonistas, Dwayne Johnson y Zac Efron.

Sí, no es una sorpresa encontrar apretados bañadores y cuerpos cincelados en el remake cinematográfico de Los vigilantes de la playa. Era de esperar que hubiera altas dosis de testosterona, pero el último cartel de la película se ha encargado de recalcarlo.

Para anunciar que este miércoles se estrenaba un nuevo tráiler de la cinta —que puedes ver arriba— el perfil oficial de la cinta en Twitter colgó un póster con la fecha de estreno y una imagen muy poco sutil acompañada del siguiente texto:

It’s a hard job, but there’s a pair that can do it.

NEW trailer Wednesday! #BeBaywatch pic.twitter.com/vkjbZVZ0PX

— Baywatch Movie (@baywatchmovie) 20 de marzo de 2017