Fotografías de mujeres reales que viven sin tabúes y disfrutan su cuerpo tal y como es

Entre buenas acciones y dejar grandes impresiones se nos va la vida. Pero, ¿de verdad nos la creemos? La poeta Alfonsina Storni escribió: “Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos”. Dejar huella de quien somos es difícil pero no imposible. La fotógrafa colombiana Melissa Cartagena, al igual que Storni, va dejando sus pétalos en el camino. Pétalos en forma de fotografías femeninas que expresan amor, sexo y vida.

Cartagena descubrió el arte de la fotografía a los 16 años, cuando su padre le prestó una cámara, desde entonces se siente completa únicamente con un lente en la mano. Estudió diseño audiovisual, lo que fue de gran ayuda para que su ojo se educara y nos entregara trabajos hermosos, incitadores, pasionales y muy personales.

Su inspiración está cimentada en la música y los sonidos que remueven sus más profundos sentimientos para expresarse sensualmente. Sus fotos son eso: sensualidad pura de mujeres seguras de sí, que se sienten bien para alguien y ese alguien son, claramente, ellas mismas.

Para celebrar esto, Cartagena creó un proyecto fotográfico llamado “Dócil”, que consiste en fotografiar a 100 mujeres mostrándose bellas. Son fotos de ellas para ellas. Melissa dice que la premisa que motivó este proyecto fue que “cada mujer se revela como hacedora de su ser y su sentir”

Cartagena planea poner todas las fotos a manera de collage para que formen juntas el torso de una mujer y, así, que todas las mujeres del mundo sintamos que también podemos ser sensuales aunque no tengamos el cuerpo escultural que vemos en los medios.

“Dócil” es un homenaje a la sensualidad y sexualidad femenina, pero no la que está estipulada en una sociedad creada para satisfacer ideales impuestos o a merced de un hombre que lo apruebe o desapruebe, sino a las propias mujeres. Que entiendan que ser mujer es fascinante y bello.

La mujer vista como objeto de disfrute propio sin tabúes es uno de los principales objetivos del proyecto. Verse al espejo y gustarse es el primer paso para que otros seres humanos se sientan atraídos por su personalidad y forma de ser.

Amor, paciencia y compromiso son los consejos que Melissa le da a todos aquellos que quieran enaltecer algún tópico en específico. Pero son también consejos de vida que ayudan al crecimiento de cualquier persona.

¿Quieres más consejos de vida? Cartagena recomienda no sufrir por cosas sin sentido, no apegarse a nada, vivir al máximo, sonreír siempre y no ponerse leggins. El hecho de ser mujer es ya sinónimo de belleza y sensualidad, pero si aprendes a aceptar tu cuerpo con todo y sus defectos, entonces habrás conseguido que el peor crítico te alabe: tú.