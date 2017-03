Esta joven resumió en una foto el error que cometen las marcas con las tallas grandes y los bikinis

Comprar un bikini es una odisea. Tengas la talla que tengas, nunca encontrarás el indicado a la primera. La parte de abajo será muy pequeña y la de arriba muy grande (o al revés). Esos problemas aumentan cuando tu talla no está en las tiendas normales y debes hacer malabares para lograr encontrar piezas que te hagan sentir cómoda.

“LA REALIDAD DE COMPRAR UN BIKINI COMO UNA MUJER DE TALLA GRANDE. Estaba muy inspirada cuando vi un video de YouTube de @dj4jay hablando sobre su experiencia ayudando a su novia de talla grande a buscar un bikini, y esta es la realidad. Solía sentirme descorazonada cuando iba de compras por un bañador con mis amigas que no tenían problema en encontrarlos. Siempre he tenido muchos pechos, trasero y caderas para usar bikinis de talla normal y en lugar de castigarme por mi cuerpo y no calzar en ese ideal de belleza, buscaba en otras partes. Recuerdo obtener un bikini de la colección de #gabrifresh @swimsuitforall y no sentir que tenía que cambiarme a mí misma para lucir bien, porque calzaba con cada curva de mi cuerpo. Un gracias enorme a todas las marcas que no se olvidan de las chicas curvilíneas”.