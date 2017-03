Nicole Kidman dejó a todo el mundo impactado tras filmar candente escena sexual

Como parte del rodaje de “Little Lies”, una nueva serie lanzada por HBO, Nicole Kidman ha grabado ya al menos siete capítulos y cada uno de ellos ha dado de qué hablar. Es esperable ver a actrices jóvenes que hayan incorporado su cuerpo como faceta importante dentro de su carrera, sin embargo, a una mujer de 50 años que siempre ha hecho otro tipo de papeles, no es tan así.

Su escena en particular llamó más la atención porque no estamos acostumbrados a ver a Kidman en cosas como esta, sino más bien siendo señora, madre u otros. Lo que no signifique que lo haga de maravilla.

Mira la escena completa aquí.

¿Qué te pareció?