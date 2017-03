10 años después del recordado single de Katy Perry: “Hice mucho más que besar a una chica”

Katy Perry se dio a conocer mundialmente en 2008 gracias a su single ‘I Kissed a Girl’, una canción que causó controversia entre los sectores más conservadores por hablar abiertamente de experiencias con personas del mismo sexo. Ahora, casi una década después, Perry ha reconocido que hizo “mucho más que besar a una chica”.

La cantante acudió a la gala de Human Right Campaign para recoger el Premio Nacional de Igualdad por su apoyo al colectivo LGTB. Durante su discurso, Perry lanzó un emotivo discurso que se ha viralizado por las redes y en el que narró la importancia de encontrarse con dicho colectivo tras una infancia en la que vivió alejado de toda idea que no fuese la que recibió en una educación estrictamente cristiana.

“Lo que yo sabía entonces es que era curiosa y en ese momento sabía que la sexualidad no era blanca o negra como la presentaban“, explicó la cantante de 32 años con respecto a su etapa en la que cantaba en la iglesia. La expareja de Orlando Bloom declaró que cuando salió ‘I Kissed a Girl’ supo que “había comenzado una conversación y que a muchos les parecía lo bastante curioso como para cantarla también”.

Perry explicó durante su intervención que su acercamiento al mundo LGTB el demostró que eran “las personas más libres, fuertes, amables e inclusivas” que ha conocido. “Estimularon mi mente, llenaron mi corazón de alegría y bailaron con alegría mientras lo hacían”, declaró la cantante.

VÍA TIKITAKAS