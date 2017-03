Camila Andrade deslumbra con nuevo cambio de look. “Me veo de mi edad”

Este jueves la conocida y bella Camila Andrade, de 26 años, deslumbró a los 300 mil seguidores de su cuenta de Instagram tras publicar una fotografía mostrando en “antes y después” de su apariencia.

La ex Miss Chile se sometió a un sencillo pero sentador cambio de estilo que la hace sentir más cómoda que nunca.

Encuentro que me veo de mi edad, jajajá. Siempre son buenos los cambios, ¡cambiamos de energía! y lo hice gracias a @lapeineta”, señaló la panelista de Así Somos de La Red. Acto seguido, la guapa Cami contó cuáles fueron los pasos de su renovación:

“¡Me hice un cambio de look!, afirmó junto a las imágenes. “Me cortaron la chasquilla y las puntas de mi pelo que estaban quemadas, me hicieron el color -que es un poquito más oscuro pero igual quedó iluminado- y además llegué con el pelo muy sequito, para eso me hicieron un tratamiento nuevo de ácido hialurónico con oro fluido de 24 kilates”, dijo. Tras difundir la instantánea, la joven se llenó de halagos de parte de sus fanáticos, quienes aplaudieron su cambio de look y el hecho de que relatara los detalles de cómo obtenerlo. “Eres muy bella, con lo que te hagas quedarás bellísima”, “¡Qué bello el tono del cabello!”, “De cualquier forma te ves hermosa, Cami” y “¡El color te queda fabuloso! Resalta la forma y el color de tus ojos” fueron algunos de los mensajes que recibió. A continuación, te dejamos con las imágenes del cambio de estilo de Camila Andrade…

¿Te gusta cómo se ve o la prefieres con su look anterior?

Vía Página 7