¿John Mayer fue la verdadera causa de la ruptura de Katy Perry y Orlando Bloom?

Still Feel Like Your Man se ha convertido en la canción del momento, no porque sea lo último de John Mayer, sino porque sus letras son un desesperado grito para que Katy Perry regrese con el que fuera su novio durante dos años. El mismo Mayer lo dio a entender en la entrevista que dio al New York Times:

“¿En quién más estaría pensando?”, dijo. “Y, por cierto, es un testamento al hecho de que no he salido con mucha gente en los últimos cinco, seis, años. Esa fue mi única relación. Así que me merezco esto”.

Con esto nos queda claro que el cántate aún no olvida a Katy, pero de acuerdo con Hollywood Life ella tampoco.”

Una fuente cercana al medio asegura que John y Katy siguen (y siguieron en contacto) a pesar de que terminaron su relación en 2014.

“Últimamente han hablado mucho… Ella le confesó que aún lo ama, pero que duda en darle otra oportunidad (y no es para menos dado el historial amoroso del canta-autor). John es muy persuasivo, suele conseguir lo que se propone, así que esto podría suceder”.

John Mayer y Katy Perry se conocieron en 2012, dos después de que éste terminara con Taylor Swift. Juntos hicieron la canción de Who You Love y a partir de ese momento comenzaron una de las relaciones más controversiales en la vida de ambos intérpretes. Katy, que parecía no superar su divorcio de Russell Brand.

E online