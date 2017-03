No se les acabó la fiesta: Revelan que asesor de diputada UDI robó computador de ministra del Trabajo

El medio de comunicación ADN Radio dio a conocer la tarde de este viernes un grave hecho delictivo ocurrido esta semana en el Congreso Nacional y que involucra a una diputada de la UDI y a una autoridad de Gobierno.

Según informa ADN, fuentes le revelaron al medio que las investigaciones por el robo de un computador y otras especies pertenecientes a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, establecieron que el responsable del hurto fue uno de los asesores de la diputada UDI Marisol Turres.

ADN detalla que el ilícito ocurrió el martes último en la Cámara de Diputados y que se logró dilucidar luego de que personeros de la Corporación y efectivos de la Policía de Investigaciones revisaran cámaras durante 10 horas seguidas. Fue en uno de esos registros donde se dio con un hombre, que terminó siendo parte del equipo de la parlamentaria gremialista.

Contactada por ADN, la diputada Turres se declaró en “shock” y aseguró que “me da mucha pena esta situación, no es algo que hubiese esperado de él”. “Me acaban de señalar alguien de la PDI para decirme que a alguien se le había quedado un computador en la cafetería por decir algo, y que habían visto que alguien que me hace una asesoría externa a mí lo había tomado”, relató en una confusa explicación la parlamentaria.

“Casi se me cayó el pelo, porque juro que algo así me deja con una pena tremenda, que la persona con la que uno trabaja (…) pero no sabía que era de la ministra del Trabajo”, añadió Turres. Y agregó: “La justicia tiene que seguir su curso (…) la primera persona con la que conversaré será con él”, concluyó.

Junto con identificar al responsable del delito, la PDI logró recuperar las especies de la ministra Krauss.