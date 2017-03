Mira el video de la brutal agresión de un policía israelí a un camionero palestino

Una grabación difundida este jueves en que se ve a un policía israelí golpeando brutalmente a un camionero palestino en las afueras de Jerusalén ha desatado una oleada de indignación en las redes. En el vídeo se ve como el policía, tras hacer bajar al camionero de la cabina del vehículo por un problema de estacionamiento, comienza a gritarle, mientras el conductor defiende su actuación.

De reprente, el policía propina un cabezazo al conductor y comienza a golpearle brutalmente en la cabeza, la espalda y el estómago, llegando incluso a darle un rodillazo en el vientre. El hombre, que no intenta defenderse, se dobla y tiene que apoyarse en el camión para no caerse.

No contento con eso, el policía sigue gritándole y en cuando el conductor del camión se incorpora un poco vuelve a golpearle con saña. Otros conductores palestinos no se atreven a intervenir. Los hechos se producen en la zona de Wadi Joz, en el este de Jerusalén.

La grabación, que fue realizada desde su automóvil por otro conductor, ha sido difundida por una radio israelí y ha llevado a la policía a suspender de forma inmediata al oficial agresor.

En las redes sociales, los usuarios han expresado su indignación por la agresión aunque algunos han señalado que se trata de un hecho habitual, con la única diferencia de que esta vez ha sido filmado.

Routine violence – but this time caught on camera. Israeli cop assaults Palestinians in Occupied East Jerusalem https://t.co/GBcv40rbAL pic.twitter.com/JfCHqY4voP

— Ben White (@benabyad) 23 de marzo de 2017