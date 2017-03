La lista de fichajes que prepara Pep Guardiola para reforzar al Manchester City

El diario Mirror desglosó el futuro de la plantilla del Manchester City línea por línea. Según esas informaciones, habrá cambios importantes en todas las posiciones y al parecer se vienen muchos cambios, incluido uno que afecta al golero chileno Claudio Bravo.

Portería

Claudio Bravo no está convenciendo a Guardiola e incluso ya ha perdido la titularidad en los últimos partidos importantes. Willy Caballero, quien lo está sustituyendo, termina contrato este mismo mes de junio y no parece que vaya a renovar. Por último está Joe Hart. El portero inglés está cedido al Torino y Guardiola no cuenta con su vuelta al equipo, por lo que deberá fichar a un portero y éste ya tendría nombre: Ederson, portero brasileño de 23 años que está jugando en el Benfica.

Defensa

La línea defensiva es la que en principio va a sufrir más modificaciones. Muchos jugadores terminan contrato (Zabaleta, Sagna, Clichy) y otros no acaban de convencer al técnico, como Kompany. Según el diario, PepGuardiola habría pedido hasta cuatro refuerzos para la zaga: Antonio Rudiger (Roma), Joshua Kimmich (Bayern), Leonardo Bonucci(Juventus) y Jose Luis Gayá (Valencia).

Mediocampo

El principal cambio en el centro del campo será la salida de Touré Yaya, quien ha ido ganando protagonismo pero que no quiere seguir la temporada que viene. Termina contrato esta temporada y no va a renovar. Sin embargo, Pep Guardiola ya tiene en mente su sustituto ideal:Tiémoué Bakayoko. El centrocampista francés del Mónaco es el objetivo del catalán, aunque el Chelsea también está pujando fuerte y está ofreciendo más de 30 millones de libras por él.

Ataque

En ataque el Manchester City va a retener a su tridente (Sterling, Gabriel Jesús, Sané) pero va a perder muy probablemente a Jesús Navas, Nolito yAguero. En el caso de este último se preve que el club ingrese una cantidad importante (unos 57 millones de euros). Como refuerzo principal para paliar estas salidas llegaría Kingsley Coman, otro joven valor con mucho futuro.