¿Cárcel o residencia privilegiada?: Las ventajosas condiciones de los reos de Punta Peuco

Televisores de 42 pulgadas, sillones de ecocuero en perfecto estado, enfermería completamente equipada, consulta dental, baños amplios e higiénicos, cancha de tenis, patios con pasto, vegetación y sectores con sombra.

Según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, publicado por El Desconcierto, así viven los reos de Punta Peuco, condenados por violación a los derechos humanos, delitos cometidos durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.

Los internos que fueron culpables de asesinatos, secuestros y violaciones, hoy cuentan con dos médicos, cuatro paramédicos, un kinesiólogo, una enfermera, un dentista y un psicólogo que están de manera permanente en el recinto penitenciario.

El informe que constata a lo largo de 30 páginas las condiciones en que viven los reclusos de la acomodada prisión, detalla que “a cada interno que ingresa a la Unidad, se le realiza una ficha de clasificación médica y un respectivo chequeo. Además, se lleva un registro de vacunación”.

Y agrega que “todo el equipamiento médico y mobiliario se encontraba en condiciones óptimas. Además, el espacio aseguraba una atención segura y privada de los pacientes (…) Frente a la enfermería se encuentra el box de atención odontológica, el que cuenta con equipamiento aparentemente nuevo”.

Las condiciones y equipamiento de la cárcel que alberga a militares y civiles está muy lejos de la realidad de la mayoría de las otras prisiones de nuestro país. No hay hacinamiento ni celdas precarias. Tampoco carecen de infraestructura sanitaria ni espacios recreativos.

Diversas organizaciones han pedido a la presidencia cerrar el penal por considerarlo lujoso, sin embargo, Bachelet no ha dado respuesta definitiva a estas peticiones. A fines del año pasado declaró que “no tengo una opinión definitiva al momento, para ser franca, entre otras cosas porque me tocó personas que pidieron ser liberadas en un momento, personas que estaban en huelga de hambre y pidieron ser liberadas porque estaban terminales, entonces yo pedí la ficha clínica, como soy médico leí la ficha y me di cuenta que no estaba terminal”.

Por otra parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos, declaró a El Desconcierto que los lujos de Punta Peuco forman parte de la impunidad que han tenido los reclusos durante muchos años.

“La normativa internacional establece que ellos no deben estar con delincuentes comunes, pero sí en una cárcel común”, explicó.

Y finalizó con que “el punto de fondo es que Punta Peuco sea cerrado definitivamente y reacondicionado para que todos esos lujos sirvan para acoger a niños del Sename o mujeres encarceladas con hijos pequeños”.

Fotografías publicadas por El Desconcierto: