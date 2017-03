Actrices y actores firman manifiesto por la recuperación del agua como un derecho para tod@s

El pasado 12 de diciembre, un grupo de artistas, organizaciones y comunidades en lucha por la recuperación del agua presentaron oficialmente “SECOS”, una pieza audiovisual en donde se aborda la crisis del recurso hídrico a lo largo de Chile.

Dirigido por Galut Alarcón y co-dirigido por Chamila Rodríguez, el documental interioriza a los espectadores en esta crisis, a través del elocuente relato de sus propios protagonistas: mujeres y hombres de diversos sectores de la provincia de Petorca, apuntada como ejemplo emblemático del robo de agua en nuestro país.

Estuvieron en la presentación actores y actrices como Daniel Muñoz, Claudia Pérez, Loreto Valenzuela y Luis Alarcón, entre otros, quienes han protagonizado la campaña #SECOS, que busca concientizar sobre el profundo problema de la privatización del agua ocurrida en dictadura y su posterior consolidación en manos de empresarios durante los gobiernos democráticos.

En este contexto, estos reconocidos artistas se unen nuevamente, ahora en la firma del llamado Manifiesto de actrices y actores de SECOS, en donde exponen la desalentadora realidad del recurso hídrico en nuestro país, planteándose una serie de reflexiones en torno a ella y alentando a la ciudadanía a movilizarse por la recuperación del agua como un derecho para todos.

Acá el texto firmado por Luis Alarcón, Loreto Valenzuela, Oscar Hernández, Shlomit Baytelman, Alejandro Trejo, Chamila Rodríguez, Daniel Muñoz, Néstor Cantillana, Francisca Imboden, Cristián Arriagada, Claudia Pérez, Tiago Correa, Paula Zúñiga, Rocío Toscano, Cristián Waman, Jessica Huaiquil y Klaus Liebig.

“Chile tiene privatizado uno de los elementos más básicos para la vida en el planeta. El agua en nuestro país es fuente de lucro, de especulación y de negocio. Y entonces nos preguntamos ¿Cuál ha sido la necesidad de hacer del agua una mercancía? La ambición. La codicia. El deseo de poseer más y más a costa de cualquier precio.

El problema, es que este precio lo pagan las personas más sencillas de Chile. Familias y comunidades que antes tenían todo: tranquilidad, belleza, alimentos y agua, hoy ven su vida deteriorada y fragilizada.

¿Cómo es posible que en un país que se dice desarrollado existan niños que no puedan acceder a agua potable?¿Cómo es posible que en Chile existan familias que día a día ven vulnerados su derecho al agua? ¿Qué está pasando que hemos permitido llegar a este punto? ¿Acaso no nos damos cuenta de esta realidad? ¿Acaso estamos ciegos? ¿Estamos sordos? ¿O, no queremos ver, ni escuchar?

¿Porque tanta indiferencia ante hechos tan brutales? ¿O el afán de lucro y la ambición de aquellos que poseen el agua nos está cegando y nos está SECANDO a nosotros también? ¡Nosotros y nosotras nos negamos a esta sequía! ¡Nos negamos a la ceguera y a la sordera! Porque estamos vivos, y por nuestras venas también corre agua, somos solidarios y entendemos que esta situación no puede continuar así.

Hemos visto el sufrimiento de aquellas y aquellos que son vulnerados en su derecho humano al agua y ante esto levantamos nuestra voz y llamamos a todas y todos quienes quieran recuperar la dignidad de las y los sencillos a entonar un único coro; una voz colectiva que de una vez por todas grite en conjunto:

¡Porque el agua es un derecho! ¡A recuperarla para los territorios y las comunidades! ¡Súmate a esta acción coral y directa, SECOS!”

Te invitamos a ver también un breve video protagonizado por estas actrices y actores.