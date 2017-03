Ex militar amenaza de muerte a Machi en proceso de recuperación de tierras

El ex militar, quien es el arrendatario del fundo, llegó a la ocupación que mantenían las familias mapuche portando un arma 9 mm, como lo demuestra la foto de portada, junto a él lo acompañaban efectivos de Carabineros, quienes constataron y avalaron sin hacer nada ante las intimidaciones violentas y de índole homicida que realizó Oscar Arriagada a la dirigenta y a las familias mapuches que estaban haciendo una ocupación pacífica de sus tierras ancestrales como forma de reclamar lo que les pertenece.

Werken.cl se comunicó con la Werken Grisel Ñancul, quién afirma “Oscar Arriagada es un ex-militar en retiro. Él encabeza toda la organización de particulares y latifundistas que están contra las comunidades mapuche que recuperan su tierras”, agregando “cuando nosotros entramos al predio, llegaron cerca de 50 camionetas de particulares, todos armados. Llegaron junto a Carabineros y el GOPE a desalojar y amenazar de muerte”.

Sobre estos hechos, es preocupante que el Ministerio Público no haga investigaciones cuando hay latifundistas ocupando armas para amedrentar y atacar a las comunidades mapuche. Grisel Ñancul exclama “¿Por qué solo detienen y encarcelan a personas mapuche cuando se trata de armas y cuando los latifundistas y empresas forestales ocupan armas para dañar y amenazar de muerte a nuestra gente no hay investigaciones del Ministerio Público?”.

Actualmente en el marco del conflicto en Wallmapu, no hay ningún latifundista y empresario procesado por porte y tenencia ilegal de armas, tampoco han habido sentencias condenatorias a estos mismos cuando han realizado explícitas amenazas de muerte a personas de origen mapuche. “Imaginense, el mismo que nos amenazó de muerte, andaba grabando todas las caras de la gente mapuche, el ahora nos puede mandar a matar”, denuncia Grisel Ñancul, agregando “Nuestros abuelos nos decían que estos militares en la Dictadura habían matado a mucha gente, ¿Porque no les hacen nada?, ¿Porque ellos no están presos?

El Gobernador de la Región del Biobío, sobre la toma que realizó la comunidad en el Fundo Ranquilco señala “Vamos a ocupar la legítima fuerza que nos permite la Constitución política, para desalojar a todas las personas cuando entren a ocupar los predios”.

Cabe mencionar que hace más de dos años que la comunidad lleva reclamando con documentos y evidencias arqueológicas la pertenencia de este predio y hasta el momento no han tenido respuestas, dejando sin derecho a la tierra a más de 60 personas.

Este predio en especial, se encuentra en las limitaciones de la Región de la Araucanía y la Región del Biobío, ambos territorios históricamente son de origen mapuche, el llamado Wallmapu histórico, pero a la llegada de la invasión y ocupación militar del Estado Chileno en el siglo XIX, en el genocidio denominado “Pacificación de la Araucanía”, fue dividido por regiones el territorio ancestral bajo la jurisdicción y administración del Estado, siendo otorgado en gran medida a colonos y latifundistas que aún se encuentran instalados en la territorialidad mapuche.

“Tenemos documentos que dicen que nuestros ancestros fueron de este predio”, dice Grisel Ñancul, agregando “aunque nos amenacen de muerte nosotros vamos a seguir adelante en este proceso de recuperación territorial”.

Cabe recordar que en el territorio de Tranguil, el día anterior al asesinato de la activista Macarena Valdés, ella fue amenazada por personeros de la empresa RP Global, en el marco del conflicto hidroeléctrico.

Por Vicente Montecinos / Fotografías por Camilo Tapia

Fuente: Werken

El Ciudadano