Marcha No+AFP: El reclamo de los chilenos contra las injusticias del sistema de pensiones

Este domingo la convocatoria fue para todo Chile a las 11 de la mañana. Desde Arica a Punta Arenas los chilenos salieron a manifestar su rechazo hacia el sistema de pensiones en el que cotiza la mayoría de los trabajadores de nuestro país.

Según fundación Sol, las AFP actualmente pagan 1.175.316 pensiones y en promedio su valor es de $211.699, las cuales pueden aumentar hasta en 15 mil pesos debido a los subsidios que otorga el Estado.

Poco a poco las personas se comenzaron a reunir en Plaza Italia. De pronto miles de personas marchaban por la Alameda, la principal arteria capitalina que por este domingo, solo vio pasar pies y no ruedas de autos.

Entre los asistentes llama la atención un hombre alto y canoso que levanta una pancarta acusando al ministro de Hacienda de neoliberal y con la consigna de No+AFP. Su nombre es Humberto Cepeda y es profesor.

“Trabajé 76 años, 40 en el diario El Mercurio y 36 como profesor. Por el año 81 yo trabajaba en el diario y comenzaron a disminuir el personal, junto con otros diez compañeros pensamos que si nos cambiábamos a las afp no nos iban a echar. En efecto, nos cambiamos y no libramos, echaron a un montón. Pero ahora estoy pagando las consecuencias, fue una cobardía en parte, pero era difícil con la dictadura encima”, relata Cepeda.

Y continúa con que “ahora yo tengo hijos, nietos y bisnietos, y veo que este negocio es muy grande. Las aberraciones que comete el sistema son tremendas. Por ejemplo, algo que están haciendo ahora es que los empresarios declaran las cotizaciones pero no las pagan, hay un montón de trabajadores que tienen grandes lagunas”.

El tipo de pensión que es más recurrente entre los jubilados es la modalidad de retiro programado, es decir, las personas cuando se jubilan siguen manteniendo sus ahorros en las Afp. Este tipo de jubilación lo utilizan 359.487 personas, según datos de fundación Sol y el monto promedio baja considerablemente a $125.319. De los cuales el 91,4% recibe menos de $158.353.

Entre la multitud se distingue una pareja de ancianos que descansan en la sombra del agobiante calor del sol. Hernán y Norma están jubilados, pero a ninguno le alcanza para vivir con su pensión.

“Hay hartos motivos para estar aquí, pero el mío es que mi pensión es de $0. Ando con el documento que lo comprueba aquí (en una pancarta), muchos viejos como yo van a llegar a lo mismo, porque esto es un robo a mano armada, nos quitan todo y nos engañan de cualquier forma. Mi pensión se acabó hace tres años y todavía me llega el papelito con el monto en cero”, dice Hernán.

Norma tímidamente reclama que “empecé a trabajar muy joven y aún así gano 70 mil pesos de pensión. Eso no me alcanza ni para los remedios, no quiero que a mi familia a mis hijos y nietos les pase lo mismo por eso estoy acá”.

Chile se posiciona dentro de las pensiones más bajas de los países OCDE. Además de tener las tasas de reemplazo más desiguales entre ambos sexos, con un 35% para mujeres y 40% para hombres.

Cabe mencionar que según datos de la ONU, las mujeres reciben 66% menos pensión que los hombres, debido a que ganan menos que ellos por realizar el mismo trabajo.

El actor Daniel Alcaíno, más conocido como Yerko Puchento, como siempre se hizo presente en la manifestación y declaró que “siento la misma motivación desde la primera protesta a la que fui en el año 83 cuando tenia 11 años. También había mucha injusticia, muchos tenían poco y pocos tenían mucho”.

Y agregó que “a eso mismo se reduce y se comprime esta lucha contra las afps, toda la transacción es para beneficiar a unas pocas familias y perjudicar al pueblo y a los trabajadores condenándolos a sueldos de miseria y a una vida miserable”.

La multitudinaria marcha finalizó con un acto político cultural cerca del metro República, en donde uno de los voceros de la organización No + AFP realizó fervientes declaraciones en contra del gobiernos y los empresarios dueños de las Afp.

“Cualquier intento que hagan por legislar para impedir el cambio multifondos, o así como también dificultar las salida de las afp provida y cumprum lo entenderemos como un atentado a la libertad de las personas y en consecuencia como una abierta provocación. A lo que los chilenos con absoluta libertad llamaremos a la desobediencia contra estas medidas que son solo para seguir con este perjudicial sistema”, declaró el vocero.

Y finalizó con que “llamamos a todos las y los chilenos a estar alertas. Y que lo sepan los dueños de las Afp: No nos interesan las rentabilidades a través de la especulación, nuestro propósito es otro, es la seguridad social. Es lo que los sinvergüenzas no entienden, pero que sigan mientras les dura la cuerda, de todas formas caerán por sus propios paradigmas”.

Vasti Abarca