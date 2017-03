“El FA debe hacer que Chile pase de las Alianzas Público-Privadas a un Pacto Público-Comunitario”

En el debate de las fuerzas reunidas en el Frente Amplio movimientos de Igualdad han querido contribuir desde las perspectivas que se han desarrollado en las luchas latinoamericanas en el reciente periodo. “Hasta el momento nuestro único candidato es la utopía, y queremos contribuir a esa discusión, por eso la invitación a compañeros de lucha de la región a dialogar. Después será tiempo para evaluar el candidato que mejor recoge nuestras propuestas” dijo Guillermo Gonzales presidente de Igualdad.

En las próximas semanas se llevarán a cabo una serie de actividades dirigidas a contribuir al trabajo programático propuesto por el Frente Amplio. Serán actividades en Valparaíso, Santiago y Concepción entre el 29 y 31 de marzo donde participarán el epistemólogo boliviano y ex –viceministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia Jiovanny Samanamud y el intelectual-militante argentino Hernán Ouviña autor de Zapatismo para principiantes, quienes compartirán junto referentes nacionales del FA.

El contacto del colectivo señaló que “nuestro rol como colectivo es invitar a pensar la construcción programática menos como un evento y más como un proceso, y un proceso que no se reduce a preguntarle a la gente qué quiere cambiar, sino hacer que el respondiente sea parte de la pregunta. Ello implica un objetivo distinto, apostar por un involucramiento del pueblo con su propio proceso de cambio”.

A su vez los miembros del colectivo reconocen la oportunidad que tiene el Frente Amplio y otros sectores organizados ante la crisis de la clase gobernante nacional por irrumpir no sólo como una fuerza nueva, sino distinta, y situar otro paradigma en el debate político. “El Frente Amplio tiene un desafío histórico, cual es si puede proponerle a Chile un proyecto civilizatorio más allá de los paradigmas capitalistas de desarrollo, si tiene la creatividad y la fuerza para construir una estrategia nacional cuya perspectiva no es superar etapas para ser mejor, sino encontrar su propio camino al bienestar material y subjetivo, una estrategia nacional cuya centralidad no es la acumulación infinita sino la felicidad y dignidad de la vida humana y la armonía y equilibrio en y con el ecosistema, la Madre Tierra”.

En materia de políticas manifestó que “El Frente Amplio debe imaginar un proyecto más allá de lo estatal, una ampliación de lo público a partir del reconocimiento del protagonismo social, una ruptura de las Alianzas Público-Privadas e imaginar un Pacto Público-Comunitario, que aporta un giro radical en la manera de comprender la matriz productiva, la organización de las políticas sociales y los sistemas de representación-participación política”.

El Ciudadano

