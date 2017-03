Viví Rodrigues se refiere a dichos de Fabricio en “Bienvenidos”

El bailarín de axé y ahora integrantes del grupos “Los Brazukas”, Fabricio, fue invitado a “Bienvenidos”, donde en la sección “Acoso Textual”, contó la verdadera historia sobre Thiago y Vivi.

“Me dolió más el tema de la amistad con Thiago. Yo ya no tenía una relación con la Viví. Yo ya estaba en una relación; no fue un engaño de ella. Fue un engaño sí de Thiago, que vivía conmigo y éramos amigos y tuvieron un no sé qué”, comentó Fabricio en el programa.

Tras esto, Viví Rodrigues decidió dar su versión de los hechos e invitó a Fabricio a dejar el pasado atrás. “De esa historia se ha armado un cuento bien cebollento y es un tema que nunca conversamos entre los tres”” comentó la bailarina al programa Intrusos de La Red.

Además agregó, “Para mí es un tema completamente superado. No fue grato para ninguno de los tres, pero no engañé y quedé para mucha gente como la que engañó”.

Finalmente Viví Rodrigues comentó: “Le deseo lo mejor (a Fabricio), no le tengo rabia ni rencor, aunque si pasé por la etapa de sí sentirlo”.