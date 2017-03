Van Rysselberghe se niega a hablar de “dictadura”, solo reconoce “excesos” y trata de “chantajista” a machi Linconao

En la edición de este domingo del programa Estado Nacional de TVN estuvo invitada la senadora y presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe. Entre otros temas, y consultada por uno de los panelistas y la conductora Andrea Arístegui, la parlamentaria debió referirse al período de gobierno de Augusto Pinochet, específicamente a cómo lo define ella.

Vidal le dio dos opciones: ¿fue una dictadura o un gobierno militar? “Yo creo que fue un gobierno autoritario, como decía mi papá, ¿ya?”, respondió entre risas la parlamentaria. “No fue una dictadura para ti…”, contraatacó el PPD. “Heeee, no, es decir, mmm, no, son matices…”, agregó Van Rysselberghe.

El PPD insistió en que era importante esa definición, considerando -le dijo- que en la elección de la presidencia de la UDI eso marcó una diferencia entre ella y su adversario, Jaime Bellolio, quien sí calificó al período de Pinochet como una dictadura. “No es un problema de matices o de la Real Academia de la Lengua, hay un trasfondo político”, le espetó Vidal.

La presidenta de la UDI recurrió entonces al argumento de que para 1973 tenía solo 8 años, de que el régimen militar “tuvo cosas buenas” y de que este “gobierno autoritario surgió, nació, producto de la irresponsabilidad de los políticos de la época y en un país extremadamente polarizado, en donde evidentemente hubo excesos, que han sido reconocidos por los sectores y que a todo el mundo le hubiera gustado que jamás hubieran sucedido”.

Por último, y enfrentada por Arístegui respecto de por qué a su sector le cuesta tanto hablar de dictadura cuando es la teoría política la que define así períodos como el de Pinochet, la parlamentaria argumentó: “Cuando tú dices dictadura, aparece que el golpe fue una cosa impuesta por los militares y no fue cierto: en ese tiempo, hace cuarenta y tantos años, fue solicitada por la gente”.

“A través de la huelga de hambre Linconao estaba chantajeando al Ejecutivo”

Entre otros temas, Van Rysselberghe fue consultada también por su reciente visita a Punta Peuco y si eso no evidenciaba una posición distinta con el ex presidente Sebastián Piñera. La parlamentaria justificó su acción señalando que “hay personas que son mayores, estamos hablando de 94 años, más de 80, gente que está con cáncer terminal, que está con metástasis, y que están terminando sus condenas en la cárcel”.

La presidenta de la UDI agregó que “alguien que está en la cárcel y que se le priva de la libertad, eso tiene un sentido, no es por que sí, es para que no siga siendo un peligro para la sociedad, es para dar una sanción ejemplificadora (…) pero cuando alguien está muriendo, la verdad es que esos objetivos ya se terminan”. Junto con eso, planteó que esto debiera aplicarse no solo a los internos de Punta Peuco, sino que a todos quienes estén en esa situación.

Es luego de esto que la conductora de Estado Nacional le recordó a la parlamentaria que ella fue crítica cuando el actual gobierno visitó a la machi Francisca Linconao, destacando la periodista que la mapuche “aún no ha sido condenada, a diferencia de quienes cumplen condena en Punta Peuco”.

“Así es, pero ahí hay una diferencia: la machi Linconao no estaba enferma, ella había dejado voluntariamente de comer y estaba atentando ella contra su salud. Hay una diferencia sustancial, porque no es que estuviese enferma, y cuando yo estoy haciendo algo para poder presionar a alguien, aquí y en la quebrada del ají se llama chantaje. Ella estaba a través de una huelga de hambre chantajeando al Ejecutivo y al Gobierno para que le quitaran a detención provisional”, disparó Van Rysselberghe.

“¿Y en ese caso no hay presunción de inocencia?”, le pregunta Arístegui. “Hay presunción de inocencia en la medida en que se está haciendo el trámite en los tribunales, el juicio, pero son los tribunales los que le habían dicho que tenía que estar en prisión preventiva y no nosotros, y ella lo que estaba haciendo era chantajear al Ejecutivo para que le quitaran esa sanción”, insistió la senadora. Por último, cerró la discusión planteando que se trata de situaciones distintas y que “estas otras personas (internos de Punta Peuco) no están chantajeando a nadie, nadie se autoimpone un cáncer, nadie se autoimpone una demencia, un Alzheimer, entonces yo creo que son situaciones distintas”.