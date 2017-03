Despiden al chef de un hotel por confesar que hace ESTO en la comida de los vegetarianos

El chef de un hotel de Inglaterra ha sido despedido de manera fulminante tras asegurar en su cuenta de Instagram que hace algo realmente inapropiado en los platos de sus clientes vegetarianos y veganos.

Alex Lambert, de 30 años, era el cocinero jefe del Littleover Lodge Hotel, un establecimiento de tres estrellas situado a las afueras de la localidad de Derby, situada en el centro del país.

Al parecer, el cocinero mantuvo una acalorada discusión en la red social de fotografía con una mujer que se definía como vegetariana. Lambert se mofó de ella asegurando que las personas que han renunciado a comer animales

“son una minoría que debería dedicar su tiempo a cosas más productivas. Como yo, que mi pasatiempo favorito consiste en colar trozos de animales en los platos de los vegetarianos sin que ellos lo sepan”.

Por su arte, la mujer le contestó diciendo “Espero que algún día te pillen, me encantaría verlo. Somos una minoría y me da igual porque no es importante. Disfruta de tus problemas cardiacos”. La usuaria alude a los problemas cardiovasculares que ocasiona el excesivo consumo de carne.

Alguien hizo una captura de pantalla de la discusión y la publicó en diversos foros de vegetarianos, y de esta manera se organizó un ejército de trolls que se dedicaron a hundir la reputación de Alex Lambert y la de su hotel.

Así, en pocas horas la página de TripAdvisor y de Yelp del Littleover Lodge Hotel se llenó de críticas durísimas y de avisos que advertían de las malas artes de su chef. En muchos de los comentarios se pedía la cabeza de Lambert.

En un primer momento, la gerencia del establecimiento apoyó a su trabajador, asegurando que sus palabras habían sido producto de un calentón durante una discusión y que carecían de realidad. Aun así, decidieron suspender sin empleo y sueldo de manera temporal a Lambert.

Pero como esta decisión no aplacó los ánimos de los vegetarianos, finalmente la directiva decidió despedir a Alex Lambert, que se ha quedado sin trabajo y que va a tener muy difícil conseguir uno nuevo.

“Hemos investigado las acusaciones vertidas sobre el señor Lambert y no hemos encontrado pruebas de que dichas prácticas se hayan llevado a cabo en nuestro hotel. A pesar de ello, los comentarios hechos por el señor Lambert sobre los requisitos específicos de esa dieta, la compañía ha decidido terminar con el contrato que tenía firmado con él”, asegura la dirección mediante un comunicado. Ahora Lambert tendrá que buscar otro trabajo, y como no sea en un restaurante especializado en carnes, lo tendrá muy crudo.