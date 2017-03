Doble Tentación: Álex responde a consejo de Luis y saca aplausos en redes

Durante el capítulo del jueves pasado en Doble Tentación se vivió uno de los momentos más esperados por los seguidores del espacio: el ingreso de Flavia Medina y Tony Spina.

Desde que pisaron la casa estudio ubicada en Calera de Tango, la pareja que se unió en Volverías con tu ex?, entró en una fuerte disputa con Oriana y Luis, producto de unas declaraciones previas de los recién llegados.

Tanto Flavia como Tony tuvieron fuertes palabras para la pareja. La primera trató de ‘hipócrita’ a la venezolana y Spina indicó que Mateucci era ‘un poco hombre’ y un ‘asco’ de persona.

Por lo anterior, la problemática pareja los encaró apenas su examigos llegaron a la casa, con los clásicos gritos de Marzoli y la actitud desafiante de su novio. Flavia decidió dar un paso al lado y se fue a reunir con el team ‘Guerreras de la luz’, formado por Lisandra, Melina, Ámbar y Dominique, con quienes encontró un trato amable desde el primer momento.

Minutos más tarde, Karla Constant llegó al set con la noticia de que habría una competencia sorpresa para la que todos los participantes debían preprarse, y cuando Luis y Oriana estaban vistiéndose, se dio una conversación que llamó bastante la atención en redes sociales.

La pareja estaba junto a Angie, Felipe y Álex, comentando el ingreso de la nueva pareja, cuando de repente Oriana le lanza a Consejo un pesado comentario:

Pero lo más sorprendente fue cuando Luis le pidió que no hablara mal de él porque él jamás lo ha hecho.

“Haz bien las cosas porque yo no hablo mal de ti. Te lo dije la otra noche, yo pienso que eres buen chico y que dentro de todo tienes un aprecio hacia ella (Oriana), más allá de la obsesión y de todo eso, tienes un aprecio“, lanzó Luis.

Luego, agregó:

“Entonces si yo no hablo mal de ti, no hables mal de mí, porque lo único que vas a hacer hablando mal de mí, es alejarte de ella…más encima te tengo que dar consejos, loco…“.

Fue esta frase la que al parecer despertó a Consejo, quien le dio una tajante respuesta:

“Precisamente es eso lo que no quiero, que me des consejos, porque tampoco soy tu amigo“.

Su frase desató una ola de risas y comentarios en redes sociales, principalmente Twitter, donde los seguidores del programa cuestionar el actuar del argentino, pues se vio como que Mateucci quería obtener la gracia de Álex, ahora que ingresaron sus examigos Tony y Flavia.

@luis_mateucciof pidiéndole a Alex que no hable mal de él jaajajajajajjajajajajaja ES MUY MARICON este mino loocoo! #ReencuentroExAmigos pic.twitter.com/PRjjAEahWs

Luis a Alex: yo no hablo mal de vos yo:….. #ReencuentroExAmigos pic.twitter.com/jSDoBw2dMt

#ReencuentroExAmigos que patetico luis tratando de estar en buena con alex pa no quedarse sin aliados XD le salió el tiro por la culata

Bieeen Alex 👏🏻👏🏻 Luis quería comprárselo para q lo apoyará y Alex le dijo “yo no soy tu amigo” 😂 Luis no se lo esperaba #ReencuentroExAmigos pic.twitter.com/ybI8T7AOz5

#reencuentroexamigos hasta Alex trolea a Luis 😅😅😅😅 no me des consejos si no soy tu amigo 😅😅😅😅 Luis mas solo k el 1

— klau (@biopowers) 24 de marzo de 2017