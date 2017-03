Ecuador: polémica por la suspensión del debate presidencial a pocos días del balotaje

El 2 de abril se realizará el balotaje presidencial en Ecuador entre Lenín Moreno, del oficialista Alianza PAIS, y Guillermo Lasso, de la alianza CREO-SUMA. En la primera vuelta Moreno obtuvo el 39,36% (3.716.343 de votos) mientras que Lasso alcanzó el 28,09% (2.652.403 de votos). Y si bien la gran mayoría de las encuestas dan como ganador al candidato de Rafael Correa para sucederlo al mando de Ecuador, una polémica se desatado por la suspensión del debate presidencial.

El debate promovido por Red de Maestros, un gremio de profesores afín al gobierno del mandatario socialista Rafael Correa, se iba a efectuar el domingo en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Tal como informa el portal Emol, el gremio había pedido el viernes a los candidatos hacer una declaración de “que no han participado de forma directa o indirecta en actos de corrupción y, que no se hayan beneficiado por la toma de decisiones durante el ejercicio de funciones públicas y privadas”.

Tras revelarse las condiciones del encuentro, Lasso comentó: “No tengo por qué aceptar una condición como esa, no tengo por qué declarar mi inocencia sobre actos que ellos definan”, según declaraciones difundidas por el diario El Universo.

Ahora bien, tras revelarse que el esperado debate presidencial había sido suspendido, el propio Lasso señaló en un boletín que su equipo de comunicación aceptó “los requerimientos, incluido el de suscribir una declaración jurada ante Notario”.

“Calcularon mal, pensando que no voy a aceptar. Armaron una historia porque no tiene la valentía de mantener un debate conmigo(…) No ha querido asistir a su propio programa. Al que yo estaba dispuesto a concurrir”, dijo el candidato opositor en una rueda de prensa, donde cargó las tintas contra el denominado “delfín de Correa”.

Por su parte, Moreno aseguró desde el principio que estaba dispuesto a hacer “sin excusas” la declaración ante un notario y, al conocer la cancelación, lamentó que se pierda “la oportunidad para dejar claras las diferencias de nuestras propuestas”, según un comunicado divulgado en Twitter.

¿Será este escándalo por el debate suspendido crucial en las elecciones del próximo 2 de abril en Ecuador?