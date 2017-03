La actriz Kate del Castillo reveló los terribles ABUSOS que vivió en su matrimonio con ex futbolista

Durante un vídeo hecho por la campaña “Real Women Real Stories”, en donde se busca exponer historias de abuso para abrir conciencia a otras mujeres, Kate del Castillo se sentó frente a una cámara para revivir por un instante aquella dura relación con su exesposo, Luis García. Aquí afirmó que la maltrató en más de una ocasión.

“Lo que pasé en este matrimonio fue muy duro porque fue la primera vez que yo me enfrenté a la vida, yo sola, y no tenía las herramientas necesarias para enfrentarme a la vida en una circunstancia tan dolorosa y tan fuerte como es un matrimonio con violencia”.

-Kate del Castillo-

A pesar de tener una buena autoestima, Kate aseguró que “ese hombre la rompió en muchas maneras”. Él se burlaba de ella, decía que era una “actriz horrible, que debería de tomar clases”. También, le aseguraba que “cada día despertaba aún más fea” y se reía de ella.

La mexicana cuenta que hubo un punto en su vida que no podía verse por más de un par de segundos en el espejo, porque “no aguantaba su mirada”.

Fue recién, para un viaje a Japón, donde Kate aceptó lo infeliz que estaba siendo, así que acumuló toda la fuerza que tenía y se dijo a sí misma: “Ni un día más, esta no es la persona que quiero ver todos los días en el espejo”. Así, tomó todas sus cosas y se fue.

“Pasé varios años tratando de recuperar esa confianza en mí misma, recuperar especialmente el respeto por mí misma, tener algo de respeto por mí misma, y eso me tomó un largo tiempo, mucho tiempo, y creo que eso es lo que me enoja. No el ser una víctima, sino que alguien venga y pueda destruirte y romperte, sólo así”.