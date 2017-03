Francisca Sfeir eligió un elegante y bello vestido para su matrimonio con Juan Pablo Queraltó

Este sábado 25, Juan Pablo Queraltó y Francisca Sfeir se casaron en la casona Rinconada de Chena, en San Bernardo.

Para dar el “sí”, Francisca escogió un vestido clásico, el cual no le fue fácil elegir: “Yo creo que me probé más de 100 vestidos. Tengo que haber ido como a diez tiendas y te pruebas en una hora 20 vestidos. No había ninguno que realmente me representara de alma”, señaló.

El vestido que la hija de Alfredo Sfeir eligió fue de la marca chilena María Luisa Vega Novias, el que contaba con un escote bordado de strass que llegaba hasta la cintura y que dejaba al descubierto parte de su espalda.

“Mi idea era verme muy natural, nada apretada, sino como soy no más”, señaló la ahora esposa de Juan Pablo Queraltó.

El matrimonio además tuvo 3 rituales: el matrimonio por el civil, la ceremonia con la bendición de un sacerdote y un rito maya encabezado por el padre de la novia, Alfredo Sfeir.

Al evento asistieron varios rostros del mundo de la farándula, como Tonka Tomicic, Martín Cárcamo y Alejandra Valle.