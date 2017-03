Selena Gómez habló de su época como chica Disney y es terrorífico

Es que la cantante fue totalmente sincera al explicar por qué quería los derechos de la novela Thirteen Reasons Why, de Jay Asher, que trata sobre una adolescente que se quita su vida por no soportar lo tormentoso que es ir a la escuela: “Creo que él (por el autor) entendió que yo sabía lo que es sufrir bullying”, contó. “Fui a la secundaria más grande en el mundo, que es Disney Channel. Y mi mamá tiene mucha historia en lidiar con eso. Escuché sus historias cuando crecía. Es muy abierta sobre el tema”, expresó.

Ahora podrá darle su punto de vista, como productora de la serie televisiva inspirada en aquella novela. Acompañada por su madre en el proyecto, Mandy Teefey le confió al The New York Times lo que fue para ella haber crecido en Texas: “Cuando estaba creciendo, me hacían mucho bullying porque era la que no pertenecía, la chica rara con el cabello violeta y botas de combate”, reveló. Y continuó: “Luego fui madre adolescente. Te juzgan mucho. Tenía a consejeros diciéndome cómo había arruinado mi vida, la vida de Selena y la vida del padre del bebé, incluso cuando éste había participado”, explica.

A pesar de que aquellos terroríficos días de Disney hayan terminado, Selena es contundente en explicar que sigue habiendo varios haters, ahora online. “Elimino Instagram de mi teléfono al menos una vez por semana”, contó, risueña. “Te fijas en los comentarios negativos. Es como si quisieran romperte el alma. Imagínate, con todas las inseguridades que uno ya siente sobre sí mismo, y tener a alguien que te escribe párrafos destacando cada cosa pequeña… incluso si es solo física”, manifestó, sincera. No por nada necesitó alejarse de la esfera pública el año pasado, a causa de depresión y ansiedad como consecuencia del lupus.

De hecho, cree que esos 90 días en rehabilitación reflejan la narrativa de Thirteen Reasons Why: “Siento como que el show era un espejo de lo que sucedía en mi vida”, explica.

Vía TKM