Fernanda Figueroa se fue de “Doble Tentación” y lanzó duras críticas al programa

Quiero dar las gracias a todos los que nos apoyaron en esta complicada experiencia a todos los #jofer realmente lo único que nos importaba a nosotros era mantenernos siempre unidos como pareja pasara lo que pasará, logramos nuestro objetivo que era salir juntos y amándonos más que nunca !! A toda la gente que nos tiro mala onda no los juzgo, es el programa más EDITADO que pude haber visto en mi vida, un programa que saca lo peor de ti, sin poner las cosas lindas que cada uno tiene … en fin los quiero a todos y gracias por el gran apoyo !! #love #mika #dobletentacion #thebest #laucha

A post shared by Fer Figueroa (@ferfigueroaa) on Mar 26, 2017 at 9:15pm PDT