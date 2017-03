Ex integrante de “Mekano” lanzó duras críticas a Ronny Dance por hechos de violencia hacia Cathy Barriga

Hace unos días atrás una fuerte polémica se vivió en un evento “gamer” en Santiago y que involucró a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. En dicha ocasión, “Pera” Cuadra lanzó cuestionados comentarios sobre la relación que ella tuvo con Ronny Dance, lo que hizo que la edil decidiera abandonar el evento.

A raíz de esto, es que se recordaron hechos de violencia por parte de Ronny hacia Barriga, por lo que el programa “Primer Plano” habló con el involucrado preguntándole sobre este tema. Ante ello, él señaló: “Jamás llegamos a ese punto con Cathy, nunca me denunció, pudo haberlo hecho si hubiese sido así.”

Pero no todos le creyeron al ex “chico Mekano” y una de ellas fue su antigua compañera de programa, Romina Sáez, quien conversó en exclusiva con BioBioChile.

Sáez señaló que estuvo en total acuerdo con Cathy Barriga luego de que eligiera abandonar el evento apenas la relacionaron con Ronny Dance: “La molestia no es porque te nombren a un ex. Te pueden nombrar a cualquier ex y es parte de la vida de uno, y uno tiene que saber aceptarlo”, comenzó diciendo.

“Lo que molesta de todo esto es que se recuerde a una persona que ejerció la violencia. Y en ese tiempo, no había ninguna ley que amparara la violencia dentro del pololeo”, agregó.

Romina siente que “Pera” Cuadra nunca quiso ofender a alcaldesa y sólo quería bromear, sin embargo, fue enfática en señalar: “Pero cuando hay un hecho de violencia tan fuerte como el que pasó, como el que vivimos, porque yo estuve ahí, no es un asunto de gracia, ni chistes, ni para revivirlo o para recordarlo. Menos en los momentos en que estamos ahora, con el tema de `Ni una menos´ y con las cosas que están pasando.”

Para finalizar, señaló que el programa “Primer Plano” quiso dejar como víctima a Ronny Dance y para ella eso no debería ser así: “No, él se escapó de todos los temas que tiene acá pendiente porque no es tan sólo uno, no es sólo lo de la Cathy. También hay otras personas que no me corresponde nombrar, sólo nombro a quien me autorizó, pero tiene otros cuentos pendientes acá”, sentenció.