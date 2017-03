¿Cómo es cada mujer según su signo zodiacal?

Todas las mujeres son diferentes y cada una lleva un mundo dentro de sí por descubrir. Entre esas características que las diferencian, influye mucho el signo zodiacal. ¿Sabes cómo se diferencian las mujeres según cada signo?

Revísalo a continuación:

Mujer Aries. Trabajadora, es de esas mujeres que brillan por luz propia, trabajadora y luchadora, no le tiene miedo a nada. Ella no espera a que la suerte le llegue, confía en forjar su camino y también su suerte. Le gusta imponerse y ser ella la que ponga las reglas. Es la mujer más independiente del zodiaco, por eso es mejor darle su espacio y dejar que se maneje a su propio ritmo. No esperes que siga imposiciones o que te pida un consejo, a ella le basta una buena compañía para ser feliz.

Mujer Tauro. Es tierna y cariñosa, una persona totalmente confiable, con ella tus secretos estarán muy bien guardados. De carácter templado, siempre prudente e inteligente. La seguridad será muy importante para ella, trabajará duro por vivir cómodamente, pero también por su crecimiento personal.

Mujer Géminis. Es creativa, ingeniosa, soñadora, de las que le caen bien a todo mundo, siempre con la mejor vibra. Es muy difícil verla triste, de fácil palabra, una gran oradora. Odia lo convencional, así que siempre estará buscando cosas distintas para hacer. Para mantener su interés, debes buscar la manera de generarle curiosidad, buscar lugares exóticos, lugares místicos, contarle historias impactantes. Ama las sorpresas, totalmente divertida.

Mujer Cáncer. Apasionada y entregada, sumamente fiel, tiene muy desarrollado el instinto protector, algunas veces prefiere la soledad para reencontrarse consigo misma. Es muy espiritual. No es nada fácil de conquistar, guarda fuertemente sus sentimientos.es sensible pero al mismo tiempo fuerte y decidida. Le gusta que la atiendan, sentirse amada y consentida, solo así puede corresponder al amor. Adora el romanticismo y las muestras de caballerosidad.

Mujer Leo. Es muy atractiva, llama la atención en el lugar que sea, poseedora de gran imaginación, de carácter muy fuerte. Conoce muy bien sus talentos, por eso es muy segura de sí misma. Quien quiera conquistarla tendrá que acostumbrarse a tratarla con delicadeza, le gusta sentirse amada y respetada.

Mujer Virgo. Es ordenada y disciplinada, racional y práctica. No es de las que se complican la vida. Cuida muchos los detalles, es muy observadora, no a cabida a los errores ni en su vida cotidiana ni en sus relaciones. En lo sentimental, prefiere aun hombre que sea como ella, que sea amante del orden y la perfección. Debe mostrar total interés en ella y ser detallista, de modo que ella se sienta segura.

Mujer Libra. Conservadora y elegante, de apariencia delicada pero atractiva, No les gusta estar solas, por eso en sus relaciones prefieren a un hombre que les brinde su espacio y mucha atención. Le encanta atender a su pareja, será naturalmente una agradable compañera.

Mujer Escorpio. Posee emociones profundas, es pasional y ardiente, pero sumamente reservada, mística y espiritual. Es un tanto bipolar, a veces dulce, a veces insoportable, siempre pasional y explosiva, así que habrá que estar preparado para lidiar con ella. Puede llegar a engañar con su apariencia de no rompo un plato, pero en realidad es fría y calculadora, totalmente dominante.

Mujer Sagitario. Es totalmente autosuficiente, nunca se queda quieta, siempre feliz, muy optimista. Ama su libertad y el aire libre, viajar, conocer nuevas personas, la naturaleza y lo espiritual. De carácter firme y decidido, lleva una vida muy ordenada y pacífica. Solo ella decide en que dedica su tiempo y como lleva su vida.

Mujer Capricornio. Es muy dedicada, culta metódica y curiosa, pero también es un tanto tímida y de pocas palabras, no es su estilo llamar la atención, pero sin duda impacta con sus acciones. Entregada y determinada, trabaja duro por sus sueños, no para hasta cumplir sus metas. Domínate y ambiciosa.

Mujer Acuario. Es compasiva, altruista, siempre preocupada por los demás, sumamente original, agresiva cuando se trata de defender lo que piensa. Muy inteligente. Prefiere lo diferente, lo inusual, le fascina el misterio; le aburre lo convencional. Le gustan los hombres que sean como ella, de buen corazón, humildes, caritativos, pero sobretodo inteligentes y trabajadores.

Mujer Piscis. Es muy femenina, romántica tierna y cariñosa. De apariencia frágil pero de espíritu inquebrantable. Le gusta ser tratada con delicadeza. Suele ser sensibles, es muy sencillo hacerlas llorar. Ya que es romántica le gustan las cosas cursis como cartas y cenas románticas.

Vía: mujerpandora