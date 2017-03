Señales que indican que eres una persona más evolucionada que el promedio

¿Tener más de una personalidad es una enfermedad psicológica o se trata de la capacidad para transformarte en todo lo que deseas?

Esa es la pregunta que nos hace plantearnos una de las películas con mayor propuesta del 2017, “Fragmentado”. El filme de M. Night Shyamalan sugiere la posibilidad de que un trastorno haga que alguien se convierta en distintas personas. Cada una de ellas con características particulares que definen gustos, enfermedades, habilidades, problemas. Preferencias, deseos, entre otros elementos, casi opuestos entre sí. Kevin, protagonista de esta cinta de terror psicológico y suspenso, debido a un trauma en su infancia desarrolla un desorden que lo lleva a tener 24 personalidades. Algunas de ellas son buenas, cómicas e inocentes, otras son oscuras y violentas.

Lo que Kevin sufre es conocido por la psicología como trastorno disociativo. Este padecimiento radica en disrupciones o fallos en la memoria, consciencia, identidad y percepción. En el plano de la psiquiatría se trata de una enfermedad, pero, ¿qué pasaría si, en lugar de un problema, este fenómeno fuera una señal de evolución? Desarrollar ciertos comportamientos y habilidades pertenecientes a personalidades diversas, podría indicar que una persona es más evolucionada que el promedio; tal cual lo plantea la cinta que protagonizó James McAvoy.

La temática de “Fragmentado” es sólo una teoría, pero de acuerdo a diversos análisis existen ciertas señales que indican que una persona es más evolucionada que el promedio.

10. Conoces y aceptas el valor de los demás

+Te inspiras en los demás y tomas cada una de sus palabras como una lección para mejorar.

+Interactúas con todo tipo de personas y sabes cómo abordar una competencia sana.

9. Practicas y disfrutas de la meditación

+Buscas conectarte contigo mismo para encontrar paz en todos los aspectos de tu vida.

+Procuras controlar tus pensamientos y emociones a través de esta práctica.

8. Tus fracasos te hacen una mejor persona

+Cada vez que fallas puedes levantarte para intentarlo de nuevo.

+Aprendes de cada uno de tus errores para no cometerlos de nuevo y nunca olvidas tu esfuerzo.

7. Identificas el momento en el que debes detenerte a reflexionar

+No te da miedo parar en seco, cambiar el rumbo y llegar a tu meta por otro camino.

+Te das el tiempo necesario para llevar a cabo una introspección que te ayude a tomar la mejor decisión.

6. Dominas tus emociones pero te permites sentir

+Sabes cómo lidiar con el sube y baja de emociones que todos los seres humanos experimentamos.

+Te arriesgas a sentir, nunca bloqueas tus sentimientos por miedo a salir lastimado.

5. Tienes claro cuál es el sentido de tu vida

+Aunque llegues a cuestionarte muchas cosas, sabes con seguridad el valor de tu existencia en el mundo.

+Eres consciente de quién eres, por lo que puedes realizar cualquier tarea con aprecio y respeto.

4. No consideras tu profesión como un trabajo, sino como una pasión

+No importa de qué se trate ni cuánto recibas por ello, cuando puedes hacer algo que te llena te consideras afortunado.

+Si no has encontrado tu vocación, no te rindes hasta encontrar lo que te hace sentir gratificado.



3. Eres una persona agradecida

+La gratitud es una habilidad de suma importancia y la practicas a diario con todos los que te rodean.

+Agradeces por todo lo bueno, pero también sabes valorar las malas experiencias que te hacen crecer.

2. Respetas tus valores en todo momento

+No importa cuáles sean tus objetivos, jamás transgredes tus valores para conseguir lo que quieres.

+La ambición de tus acciones nunca llegan a dañar a los demás ni a ti.



1. Te esfuerzas por crear un impacto positivo en tu vida y en el mundo

+Intentas vivir lo mejor posible todos los días, pero no sólo te concentras en tu microcosmos.

+Ves más allá de las expectativas sociales y analizas los principios ya establecidos para renovarlos.

El 15 % de la población es capaz de darle la bienvenida a los fracasos para convertirlos en un oportunidad más. Ese pequeño porcentaje es el que ha logrado evolucionar, ya que la humanidad –en general– es un tanto pesimista respecto al futuro. Así que si eres alguien que contempla la realidad y al mundo como una aventura que debes disfrutar, además de un motivo para dejar tu huella, tal vez eres de los pocos que ha llegado a ese punto de desarrollo y transformación altamente avanzado.

*

Referencia:

Esencia y misterio/cltracltva