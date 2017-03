A 5 años de la muerte de Zamudio: Movilh recordó a victimas fatales de homofobia y transfobia

En el marco del quinto aniversario del asesinato de Daniel Zamudio Vera, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) instaló hoy en el Memorial por la Diversidad del Cementerio General cuatro placas con los nombres de las víctimas fatales de la homofobia y la transfobia del último año, las cuales se sumaron a un listado de otros 33 fallecidos.

Marcelo Lepe, Litzi Odalis Parrales, Nicole Saavedrea, Vicente Vera, fueron quienes perdieron la vida en el transcurso del 2016 y que por “ellas y ellas hoy decimos no más crímenes de odio, no más abusos, no más atropellos”.

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, explicó que los “crímenes del 2016 ocurrieron con ensañamiento, teniendo lugar frente a los seres queridos de los fallecidos, quienes con impotencia, rabia y dolor vieron como su hijo o su pareja, según fuera el caso, perdía la vida en manos de los homicidas. Estos crímenes enlutaron el 2016”.

Añadió que “hoy, al cumplirse cinco años de la muerte de Zamudio, rendimos así homenaje a los últimos caídos, así como a otras 33 personas que desde el 2002 a la fecha perdieron la vida en razón de su orientación sexual o identidad género. Sabemos que estas crueles cifras esconden muchos otros nombres, pues en el pasado los familiares no denunciaban estos abusos. Sólo sabemos de 36”.

En la ocasión, Rementería insistió en la necesidad de una reforma a la Ley Zamudio, que, entre puntos “cree una institucionalidad antidiscriminatoria, sancione los discursos de odio, indemnice a las víctimas e impida que los condenados por crímenes homofóbicos, misóginos o xenofóbicos gocen de beneficios carcelarios. Estas personas deben cumplir penas totales y efectivas. El crimen motivado por discriminación debe se efectivamente un agravante”.-

El dirigente añadió que “la semana anterior nos reunimos con el Gobierno para impulsar la reforma a la Ley Zamudio, lo que esperamos vea la luz en el transcurso del presente año. La homofobia y la transfobia matan, siguen matando y debemos adoptar todas las medidas para impedirlo”.

Revisa lo que ocurrió en el acto en esta transmisión de El Ciudadano TV.