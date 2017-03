Esta es la difícil preparación física a la que se enfrenta Wilma González para competencia de fisicoculturismo

Vanidad aparte… Esta es la cara del esfuerzo, ojeras, transpiración, cansancio y sin filtros jajaja… cardio en escaleras y en ayunas. Aplicada y enfocada al 100% profe @panchorc777 para que no me retes 😂 el Domingo también se entrena en mi gym @sportlifechile ñuñoa. #fitnesslife #fitlife #fitinprogress #fitnessmodel #bikinifitness #bikinicompetitor #foreverstrong

A post shared by @wilmagonzalez (@wilmafit) on Mar 26, 2017 at 8:15am PDT