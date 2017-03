Los insólitos tratamientos médicos utilizados en el pasado que nos hacen agradecer no haber nacido antes

Probablemente hoy no vivimos en el mundo que nuestros antepasados prometían: la tecnología no permite tele transportarnos, ni hacernos invisibles o viajar en el tiempo. Y aunque muchos preferiríamos ver una cura para el cáncer o una solución para la hambruna antes que todos esos avances fantasiosos, todavía hay un grupo importante de personas que se quejan porque los aviones no vuelan lo suficientemente rápido. Los avances en la tecnología son relativos, sin embargo, pareciera que no estamos agradeciendo lo más importante: hoy ya no somos víctimas de las terribles prácticas que solían utilizarse cuando la gente se enfermaba. El pasado, en ese sentido, podía ser una verdadera pesadilla.

Aquí, los 11 tratamientos más terroríficos que eran realizados con frecuencia en pacientes enfermos.

1. Orina

Los doctores, antiguamente, creían que la orina contenía propiedades que podían mejorar la salud del ser humano. Por eso recomendaban beberlo de vez en cuando y frotarlo contra la piel en las articulaciones.

2. Mercurio

No demasiado tiempo atrás, en 1920, los doctores recetaban mercurio líquido para tratar algunos dolores. La idea era rociarlo en la piel de la zona afectada y, cuando los casos eran muy graves, incluso indicaban ingerirlo vía oral. No fue hasta 1950 cuando se descubrieron las propiedades tóxicas del mercurio y prohibieron su venta para fines médicos.

3. Lobotomía

La lobotomía (incisión en el lóbulo cerebral) era frecuentemente utilizada para tratar enfermedades mentales antes de la segunda guerra mundial. En algunos casos, los pacientes quedaban en estado vegetal y nunca más podían ejecutar sus facultades normales. Afortunadamente, la práctica fue extinguiéndose luego de la década de los 50.

4. Sanguijuelas

Los doctores las usaban para sanar dolores. Las ponían sobre la piel y esperaban a que comenzaran a succionar la sangre. Actualmente su ineficacia está científicamente comprobada.

5. Heroína

Fue utilizada para tratar la tos por la corporación Bayer. Luego pasó a ser considerada una excelente manera de combatir los problemas respiratorios, hasta que aparecieron los primeros casos de adicción vinculados a su uso. En ese momento comenzó a ser prohibida.

6. Cocaína

Comenzó a ser prescrita como analgésico y luego fue indicada para curar un sinfín de dolores. Freud, incluso, la recetaba con frecuencia. Pronto los médicos descubrieron el poder adictivo que traían sus componentes y la prohibieron.

7. Cloroformo

Era utilizado como el anestésico general. Las cirugías, antes de su aparición, eran una verdadera tortura y llegaban a ser tan dolorosas que las personas se desmayaban. Sin embargo, y a pesar de su poder como anestesia, muchas muertes comenzaron a vincularse a su uso. Fue prohibido rápidamente.

8. Arsénico

El arsénico es veneno. Pero, aún siendo eso cierto, las civilizaciones antiguas lo utilizaron para combatir el cáncer y estaba presente en el maquillaje. Hoy, lo fumamos a diario…