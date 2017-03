Catalina Pulido hace fuerte crítica a Tonka Tomicic: Lanzó ácidos comentarios

Este sábado 25 de marzo Juan Pablo Queraltó y Francisca Sfeir se casaron. Y al matrimonio asistieron varios rostros de televisión, entre esos, Tonka Tomicic.

La animadora se lució con un vestido con encajes amarillos y transparencias lo que fue ampliamente comentado. Uno de los programas que habló sobre el atuendo de la modelo fue “Mujeres Primero” y fue Catalina Pulido quien tuvo ácidos comentarios para referirse al vestido de Tomicic: “Las mujeres tenemos códigos. Ella no debería haber llegado con ese vestido, opacó a la novia, es mala leche”, comentó.

En tanto, en Chilevisión también analizaron el vestido y fue Mariela Soto quien también criticó a la modelo: “Se veía tan bien que le robó protagonismo a la novia. Si mi mamá me hubiera visto salir así a un matrimonio, me habría dicho que me fuera a vestir.”