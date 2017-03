El terrible problema que afecta al Youtuber Germán Garmendia

No se trata del típico vídeo donde el Youtuber del canal “Hola, soy German”, en el que nos hace reír con reflexiones divertidas. Y es que el problema de tener que lidiar con la fama, y con el acoso de los fanáticos, es algo a lo que se deben acostumbrar las celebridades. Más aún si son reconocidos mundialmente.

German Garmendia, pide a través del mismo medio que lo hizo famoso Youtube, que por favor dejen de acosarlo y de invadir su casa.

“Se me hace imposible vivir en mi casa. Es como un zoológico”, cuenta Garmendia en el clip publicado este lunes, explicando por qué ya se ha tenido que cambiar de hogar en casi 20 oportunidades.

Y es que cada vez que ha modificado su domicilio, es descubierto en primer lugar por algunas personas, las que posteriormente se transforman en 100 o 150 individuos que piden fotografías, saludos o autografos.

De hecho, contó el primer episodio en que sucedió esto, relatando cómo junto a su madre y su hermano tuvieron que cambiarse del hogar en el que habían estado toda su vida. Porque el problema no fue solamente la presencia de los fanáticos, sino que el ambiente comenzó a molestar a sus vecinos.

La situación se ha repetido y es complicada, describió Garmendia, quien reconoce que ya se sabe de memoria la rutina de la gente que llega a su casa: “Llegan (los fanáticos), golpean la puerta y empiezan a gritar ‘¡Germán!’. Hacen eso por 10 minutos y después comienzan a patear la puerta. Salir afuera a decirles que no lo hagan no funciona, darles una foto tampoco porque luego la ocupan para atraer a 100 niños más, así que ocupamos la opción de no abrir la puerta, de no salir”.

Aquí puede ver el vídeo donde German Garmendia cuenta sus experiencias:

Germán recalca que no busca despertar antipatía hacia sus fans al publicar este vídeo, pero pide que respeten su vida privada y que lo dejen vivir con normalidad.

Cooperativa