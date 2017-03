Madre de Lisandra Silva lanzó duras críticas contra Oriana Marzoli y “Doble Tentación”

Lisandra Silva es una de las favoritas dentro del reality “Doble Tentación”, sin embargo, su estadía en el reality show no ha sido fácil sobre todo por la mala relación que tiene con Oriana Marzoli y Luis Mateucci.

Esta situación tiene muy preocupada a la madre de la modelo cubana, Pilar Rodríguez, quien sigue el programa desde La Habana, donde tiene que arreglárselas para poder ver a su hija: “Podría verlo por internet pero es molesto porque tengo que salir de la casa e ir a los puntos donde uno se conecta. Acá hacen unos paquetes con los capítulo de la semana que alquilan. Hay que esperar el sábado o domingo, y esas personas, que lo bajan a diario, tienen los cinco capítulos de la semana”, explicó a LUN.

Pero más allá de cómo ve el reality, lo que tiene realmente preocupada a la madre de Lisandra son los malos tratos que recibe por parte de Oriana y su pareja y recuerda puntualmente un episodio en donde le sacan una foto familiar: “Eso fue vergonzoso. No sé cómo será el desarrollo de esos programas, pero hay cosas en que se pasan. Me parece que esa muchachita tiene rienda suelta, está poniendo el programa muy vulgar”, señaló la preocupada madre.

•DOBLE TENTACIÓN • estaré posteando más en mi Instagram story🍎 A post shared by Lisandra Silva (@lisandrasilva) on Mar 21, 2017 at 1:29pm PDT

Y agregó: “Me sorprendió porque no pensé que un programa permitiría una falta de respeto tan grande. Sentí verguenza porque mi hija tuvo que aguantar eso y no sé cómo dejan que pase” (…) “Ahí debería haber limitaciones y reglas. Es una falta de respeto ofender a la familia o burlarse de una historia triste del prójimo aunque esté haciendo un espectáculo. Fue tan vulgar, grosero y bajo, que no lo entendí.”

La historia a la que hace alusión Pilar Rodríguez data de 1995, cuando en una fiesta familiar un balón de gas explotó, cobrando la vida de los tíos y un primo de la modelo. Al poco tiempo del accidente, el abuelo falleció y luego de un tiempo su abuela.

“Burlarse de la familia y de la historia de un accidente donde hubo muertes y luego coger una foto de la madre… Me imagino que el que hace eso, que ofende a la madre del prójimo, es porque no quiere a la propia”, puntualizó Pilar.

Envien LISANDRA al 6667 ❤#dobletentacion #lisandrasilva A post shared by Lisandra Silva (@lisandrasilva) on Mar 17, 2017 at 8:27pm PDT

Finalmente, al ser consultada de porqué su hija no reacciona ante los malos tratos de Oriana y su pareja, la madre fue enfática en señalar que demuestra la educación que tiene: “Que mi hija sea educada no quiere decir que sea cobarde. Me alegró que Lisandra se aguantara porque es vergonzoso que se ponga a la misma altura. En la vida real Lisandra es modelo, esa muchachita sólo hace realities. Ahora, si aquí en Cuba, Oriana hiciera eso la pasaría muy mal”, sentenció.