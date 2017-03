Elisa Zulueta sorprende a todos con radical cambio de look en “Un diablo con ángel”

La teleserie nocturna de TVN, “Un diablo con ángel”, tuvo un giro radical con el personaje de Elisa Zulueta, la “moperna”, Blanca.

El personaje de Zulueta solía ser visto como “aburrido y perno”, por lo que sus amigas, Feña (Cata Martin) y Martiza (Carolina Paulsen) decidieron ayudarla con su “look” luego de verla tan triste por las constantes peleas con su jefe, Gaspar (Benjamín Vicuña).

Blanca está segura que su jefe siente cosas por ella, pero él se lo negó recordándole que está comprometido con Berni (Begoña Basauri).

Es por la decepción amorosa que sufrió, que sus amigas decidieron renovar su look y dejar atrás el estilo “retro” y “perno” que mostraba siempre el personaje. Para ello, dejaron atrás la chasquilla, el cintillo y la ropa que usaba para darle un estilo más “fresco”.

El cambio de look del personaje de Zulueta llamó mucho la atención entre los seguidores de la teleserie nocturna que inmediatamente hicieron notar que les gustó mucho la nueva imagen de la actriz.

@TVN me encanto #ElCambioDeBlanca se ve bellisima ojala gaspar atine jajaja.😊

#ElCambioDeBlanca hace mucho que no disfrutaba tanto y me generará tanta ilusión por un beso. Creo que de sherazade… me encanta Blanquita

— VERONICA INOSTROZA (@VEROINOS) March 28, 2017