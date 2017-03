“Planchado de pechos” la CRUEL mutilación que “protege” a estas mujeres del acoso sexual

Está claro que todos debemos respetar las culturas, pero ninguna práctica o pensamiento debería violentar nuestra integridad física, psíquica ni emocional.

El famoso “brest ironing” o “planchado de pechos” se le aplica a buena parte de las mujeres en el continente africano, especialmente en Camerún, Nigeria y Togo ¿La razón? Conservar la apariencia de “niñas” para alejarlas de los hombres.

El “planchado de pechos” consiste en golpear la zona con objetos calientes para evitar su crecimiento.

Esta costumbre es considerada como una forma de mutilación femenina y estadísticas de la ONU indican que alrededor de cuatro millones de adolescentes se ven afectadas.

Además de parar el crecimiento normal y natural de esta parte del cuerpo, también produce dolor y terribles problemas de salud a largo plazo como infecciones, quistes, desaparición de la mama, abscesos y daño irreparable en los tejidos.

No parece existir un final cercano para esta tradición.

La Asociación de Alemania para la Cooperación Internacional (GTZ), realizó una ardua investigación en 2006 sobre el tema y los resultados fueron pertubadores. Para ese entonces, una de cada cuatro mujeres en Camerún eran sometidas a tal práctica y quienes la ejecutaban eran sus propias madres, con la idea de “protegerlas del hambre masculino”.

La organización de la ONU, Came Women and Girls Development Organisation (CAWOGIDO), se mantiene trabajando en pro de los Derechos de la Mujer en África, pero no ha tenido el éxito esperado respecto al “Planchado de pechos”. La práctica es autorizada por las familias y las víctimas piensan que es lo correcto, mientras puedan escapar del abuso sexual. El problema, al igual que en otras culturas, no es este tipo de actividades en sí, sino la discriminada, irrespetada y poco valorada figura de la mujer en la sociedad.

¿Qué podemos esperar de una sociedad en la que las mujeres deben mutilar sus pechos por miedo a ser abusadas?

Si bien debemos respetar las culturas, nada debería atentar contra nuestro nuestro cuerpo.