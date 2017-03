El increíble trabajo de esta maquilladora parece Photoshop, pero NO lo es

Love my job ❤️ what do you think about this transformation ?))❤️🤗🙏🏻 Первая работа в моем Инстаграм в 2017 году… хотя я преобразила ужа около 20 человек в этом месяце , но это для новой программы -скоро увидите 🤗 как вам преображение ??? Если увижу ваши комментарии , что вам действительно это интересно, то обязательно выложу и видео ❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

A post shared by Гоар Аветисян (@goar_avetisyan) on Jan 26, 2017 at 1:38am PST