Venezuela y la OEA agudizan el enfrentamiento mientras el chavismo convoca a una marcha multitudinaria

Desde la cúpula del chavismo se organizó una concentración que empezó a las 10 de la mañana del día de hoy para, posteriormente, movilizarse hasta las cercanías del Palacio Legislativo, informó el Partido Socialista Unido de Venezuela, en un mensaje vía Twitter.

De este manera, afirman desde fuentes cercanas a Nicolás Maduro, el pueblo manifestará una vez más su repudio a las acciones impulsadas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien promueve, con el apoyo de voceros de la oposición, una intervención del organismo internacional en Venezuela. Desde el chavismo aseguran que pretenden “acabar con la Revolución Bolivariana, con la excusa de activar la Carta Democrática Interamericana sin los fundamentos legales para ello”.

En esa misma dirección, diferentes movimientos sociales de la región han manifestado su solidaridad con Venezuela ante este escenario y la inquietud del arribo de gobiernos neoliberales en América Latina y El Caribe, tal como sucedió en Argentina y Brasil.

En simultáneo a la movilización, que se espera sea multitudinaria, continuará la sesión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de “considerar la situación” de Venezuela. En efecto, el Bloque regional se reunirá hoy para analizar la situación de Venezuela pese a que el Gobierno de Nicolás Maduro solicitase suspender la sesión alegando que se cometieron acontecimientos “graves” e “irregulares”, afirma el portal Noticias 24.

Sin embargo, el embajador beliceño Patrick Andrews, presidente actual del Consejo Permanente, dijo este lunes a The Associated Press que no recibió una solicitud formal para cancelar la sesión del martes y confirmó que “la reunión sigue en pie”.

Por su parte, la embajadora venezolana alterna ante la OEA, Carmen Velásquez, dijo que su delegación solicitó formalmente la víspera la suspensión de la reunión del martes, alegando que “insiste en abordar el tema de Venezuela sin consentimiento debido del Estado venezolano”.

Cabe recordar que un total de 14 países miembros de la OEA llamaron a Venezuela a liberar a los denominados “presos políticos”, a convocar a elecciones y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, sostuvieron que la suspensión del organismo sería la última de las sanciones que podrían emitirse. Ante esto, la canciller Delcy Rodríguez acusó al secretario general Luis Almagro y a los 14 países que pidieron la reunión del martes de lanzar una ofensiva intervencionista en contra del Gobierno nacional.