Cuenta regresiva para Bob Dylan: si no realiza discurso antes del 10 de junio se queda sin Premio Nobel

En octubre de 2016, Bob Dylan fue nombrado ganador del Premio Nobel de Literatura, sin embargo, aún no está claro si recibirá el reconocimiento, puesto que la Academia Sueca señaló que no tiene informaciones sobre el discurso que debe realizar el artista.

De esta forma, el creador de «Like a Rolling Stone» debe emitir el discurso antes del 10 de junio si quiere recibir el Nobel, incluidos los US$900 mil estipulados en el premio.

“La Academia Sueca comunica que no ha tenido lugar ninguna conversación telefónica con Bob Dylan en los últimos meses. Dylan es consciente de que la conferencia de recepción debe celebrarse a más tardar el 10 de junio si quiere recibir la dotación económica”, señaló hoy en su blog su secretaria permanente, Sara Danius.

La Academia se mostró no obstante ilusionada con los conciertos de Dylan en Estocolmo de este fin de semana, pese a que recordó que las fechas estaban fijadas “mucho antes” de que le fuera otorgado en octubre pasado el Nobel de Literatura 2016.

No obstante, el cantautor había señalado que no acudiría a la conferencia de aceptación del premio, tampoco a la ceremonia de entrega de los Nobel. Dylan aludía a “compromisos previos”, pero de todos modos envió un discurso de agradecimiento que fue leído por la embajadora de Estados Unidos en Suecia.

La conferencia de recepción del Nobel no tiene que ser presencial, necesariamente, ni siquiera un discurso como tal, aunque sí debe celebrarse antes de seis meses a contar después del 10 de diciembre. Si no realiza una conferencia de aceptación antes de junio, no recibirá el dinero ni el galardón.

