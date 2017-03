Mira el nuevo radical cambio de look de Lady Gaga

Parece que ahora no se divertirá tanto…

Si es cierto eso de que las rubias se divierten más, Lady Gaga acaba de entrar en una etapa algo más seria. Y es que la estrella estrenó recientemente un nuevo look como ¡morena!

Así es, Gaga dio la primicia de su nuevo cabello durante su participación en la gala del cumpleaños de Elton John en el UCLA’s Hammer Museum a beneficio de la fundación de Elton John en la lucha contra el sida.

Como ha ocurrido en varias ocasiones, está vez volvió a recurrir al estrafalario estilo luciendo llamativo un traje y su ahora castaña cabellera en con un peinado a lo Audrey Hepburn.

Gaga se posó frente al piano para interpretar su gran hit Born This Way, y más tarde el Happy Birthday junto a Steve Wonder

¿Te gusta cómo luce?

No sabemos si se trata una peluca o un cambio permanente, que no nos extrañaría dentro de esta nueva etapa de la estrella en la que también estrenó novio.