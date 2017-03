El ‘beso del payaso’: la tendencia sexual solo apta para atrevidos

Tener sexo durante la menstruación puede acarrear incomodidad para algunas parejas, pero el beso del payaso rompe con todos estos tabúes, pues nuestra paraja no sólo está en contacto con la sangre, sino que la chupa a medida que practican el sexo oral. Esto es, la tienen en su boca, en su rostro y hasta donde ambos decidamos.

Se trata, por supuesto, de un fetiche más, pues las personas que lo practican experimentan mayor placer, excitación e incluso les es más fácil llegar al orgasmo. Lo cierto es, y lo digo sin temor a equivocarme, que con el periodo nuestra libido estalla, además de que contamos con lubricación natural.

Consejos para hacer el beso del payaso:

1. Es indispensable la protección.

2. Deja a un lado el pudor, no queda de otra más que aventarse para saber si les gusta o no.

3. Usen toalla o tela oscura debajo.

4. No demuestres asco, si no quieres, no lo hagas, pero esas expresiones podrían hacer sentir mal a su pareja.

5. Recuerden, la menstruación forma parte de la naturaleza de la mujer.

6. También pueden intentarlo en la ducha.

