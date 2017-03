¿Argentina con riesgo de quedarse fuera de Rusia 2018? La preocupante estadística de la albiceleste sin Messi en la cancha

La Selección Argentina no es la misma cuando está Lionel Messi que cuando no está. La afirmación no se sostiene solo por el juego, sino, principalmente, por las estadísticas: la Selección ganó el 68% de los puntos que tiene en las Eliminatorias cuando la Pulga estuvo en cancha. Por ello, ante su ausencia por la inesperada sanción que abarcará a cuatro de los cinco partidos que quedan de las Eliminatorias, el panorama se oscurece para el combinado nacional.

De los 13 encuentros que disputó Argentina en las Eliminatorias, Messi estuvo en seis: de ellos, argentina ganó 5 y perdió el restante: una efectividad del 83%. En cambio, en los otros siete, la Selección apenas ganó uno, empató cuatro y perdió dos: 33% de los puntos obtenidos. De los 22 puntos que hoy el equipo de Edgardo Bauza suma en la tabla, 68,18% (15 puntos) fueron obtenidos cuando Messi estuvo en la cancha.

A partir de esta dependencia de Messi y de sus ausencias a lo largo de la clasificación mundialista se explica que peligre la presencia argentina en Rusia 2018. El atacante del Barcelona se perdió los primeros cuatro partidos de las Eliminatorias por estar lesionado. Sin su principal figura, la Selección cayó en un debut decepcionante ante Ecuador (0-2 en el Monumental), igualó sin goles ante Paraguay en Asunción, empató 1-1 ante Brasil (también en la cancha de River) y recién ganó en el cuarto partido: 1-0 sobre Colombia en Barranquilla.

Messi volvió en Santiago ante Chile y fue clave para dar vuelta un partido adverso que finalmente terminó en triunfo por 2 a 1. La Selección sumó su tercera victoria consecutiva ante Bolivia, en Córdoba: fue 2-0, otra vez con Messi como figura.

Se fue Martino, llegó Bauza y debutó en un duelo ante Uruguay, en Mendoza. Messi -que en el medio había renunciado a la Selección y dado marcha atrás- fue otra vez decisivo y marcó el único gol en la ciudad cuyana. El envión ganador de la Selección, sin embargo, se cortó cuando el emblema argentino volvió a faltar: ante Uruguay, Messi se resintió de una lesión y faltó ante Venezuela, con quien Argentina empató 2 a 2.

El regreso de Messi fue con goleada en contra: 3-0 ante Brasil en Belo Horizonte. Pero la recuperación fue rápida: el crack hizo el primero del 3-0 ante Colombia en San Juan. El 1-0 ante Chile en el Monumental, otra vez con gol de Messi volvió a dejar a la Selección en zona de clasificación. Messi, además, es el goleador argentino en las Eliminatorias, con 4 tantos. Si las estadísticas se mantienen en los próximos cuatro partidos, su selección verá muy comprometidas sus chances de estar en Rusia 2018.

FUENTE: CLARIN.COM