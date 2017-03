Alejandra Fosalba reveló el personaje que en un principio le tocaba interpretar en “Amores de Mercado”

“Amores de Mercado” es una de las teleseries más recordadas de la televisión chilena y que se emitió en el año 2001. Desde entonces, ha sido el drama vespertino más visto, desde que existe el rating, logrando un promedio de 46,7 puntos en los 5 meses en que se emitió.

Uno de los recordados personajes es el de Betsabé, interpretado por Alejandra Fosalba y quien era una joven hija de una fanática religiosa y enamorada del personaje de Álvaro Rudolphy, “Pelluco” y luego Rodolfo.

Pero este personaje no siempre fue para Fosalba y así lo reveló en una entrevista esta mañana en TVN. Según la misma actriz relató, en un principio se le había asignado el rol de “Shakira”, una joven que trabajaba en un club nocturno y que se enamoraba del hermano de Betsabé.

Según contó la actriz: “A mí me dijeron ‘tú vas a hacer el personaje de Shakira’. Yo empecé a investigar, del personaje, etc. Llego a la reunión de lectura, con mi personaje de Shakira, y la directora dice ‘chiquillas, voy a hacer un cambio. Sigrid tú vas a hacer el de la Ale, y Ale tu vas a hacer el de la Sigrid“.

Ante las preguntas sobre cómo tomó este cambio, Alejandra indicó que no fue tan impactante, pero sí raro: “Fue raro. La verdad es que no fue así como “wow” ni tampoco triste, pero ya ya iba preparada para mi personaje. Imagínate leer un personaje que no es el tuyo, fue como extraño”.

Finalmente, comentó que le terminó gustando su nuevo papel, ya que para ella era un desafío salir del papel de “bomba sexy” al que acostumbraba: “Me empecé a encariñar con el personaje de la Betsabé, y sentí que a mí como actriz también me servía hacer un personaje de ese tipo“.