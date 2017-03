Ministro boliviano responde a Canciller Muñoz: “Que le vaya a pedir disculpas a su abuela”

El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreria, respondió al canciller chileno Heraldo Muñoz, quien había expresado anteriormente: «El ministro Ferreira no pisa suelo chileno. Si se disculpa formalmente, estamos dispuestos a reconsiderar su ingreso».

«Que le vaya a pedir disculpas a su abuela, yo no tengo por qué pedir disculpas por algo que no he dicho, que a lo que él le han informado, que lea bien primero, antes de emitir las opiniones», retrucó el secretario de Estado boliviano.

La autoridad del vecino país se defendió señalando que había realizado un «uso constitucional de mi libertad de expresión, en mi cuenta personal privada de Facebook».

El Ciudadano