Ricky Martin tiene un perfecto plan de vida que incluye a Jennifer López

El cantante Ricky Martin se enfrenta a una particular situación, la fama le ha acarreado a él y a su familia un estilo de vida bastante particular. Deben contar con guarda espadas, viajar constantemente, y no exponerse ante los medios de comunicación. Teniendo en cuenta que además Ricky tiene dos hijos pequeños gemelos Matteo y Valentino de 8 años que también experimentan este estilo de vida que difiere de los mayoría de los niños de su edad.

Por ello cuando el boricua supo que sus conciertos en el casino Monte Carlo de Las Vegas, iban a coincidir con los que actualmente ofrecen las artistas Jennifer Lopez y Céline Dion, ideo una forma para intentar propiciar algún que otro encuentro entre los hijos de famosos, los cuales podrían compartir experiencias y formar vínculos de amistad.

“Sí, la verdad es que deberíamos organizar alguna que otra reunión de juegos. De alguna manera y en algún momento tenemos que intentar juntarnos todos. Estoy seguro de que sus hijos están pasando ahora mismo por lo mismo a lo que tendrán que enfrentarse los míos, ya que es un estilo de vida que no muchos niños tienen”, reveló el cantante al portal Entertainment Tonight.

Además que el boricua y J.Lo son íntimos amigos y se conocen hace más de 20 años.

